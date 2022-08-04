Самое старое пиво Южной Америки: ученые воссоздали 450-летний напиток с помощью древних дрожжей

Биоинженер из Эквадора восстановил формулу приготовления пива, которое впервые сварили в 1566 году.

Эквадорский биоинженер Хавьер Карвахаль обнаружил в древней дубовой бочке 450-летний образец дрожжей, с помощью которого ему удалось "воскресить", как считается, самое старое пиво в Южной Америке, сообщает Phys.

Ученые считают, что первая пивоварня в Южной Америке появилась в монастыре монахов-францисканцев в 1566 году в Кито, нынешней столице Эквадора. Историки считают, что первым начал варить пиво по особому рецепту монах Джодоко Рике, который впервые привез в Кито пшеницу и ячмень.

[ + – ] Эквадорский биоинженер Хавьер Карвахаль обнаружил в древней дубовой бочке 450-летний образец дрожжей, с помощью которого ему удалось "воскресить", как считается, самое старое пиво в Южной Америке Фото: phys.org

Хавьер Карвахаль из Католического университета Эквадора сам является выходцем из семьи пивоваров, а потому заинтересовался древней францисканской пивоварней в Кито. Именно в монастыре монахов-францисканцев, строительство которого началось еще в 1537 году, а сейчас это место является музеем, ученый и обнаружил древнюю дубовую бочку.

После тщательного исследования в своей лаборатории, Карвахаль обнаружил крошечный образец 400-летних дрожжей. После длительного периода культивирования ученый смог их "воскресить".

"Это настоящее биологическое сокровище, которому 450 лет. Я думаю, что подобные дрожжи также использовали местные коренные жители для приготовления своего алкогольного напитка еще до прихода испанских колонизаторов", — говорит Карвахаль.

[ + – ] Церковь и монастырь Святого Франциска в Кито, Эквадор Фото: wikipedia

После этого, ученый обнаружил в одном и научных журналов несколько туманное описание рецепта пива монахов-францисканцев 16 века. Ему потребовалось много времени, чтобы восстановить недостающую информацию в древнем рецепте. После череды экспериментов, Карвахаль начал производить пиво у себя дома. Он хочет выпустить этот напиток в продажу, но пока еще не придумал ни название этому пиву, и еще не оценил его стоимость.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли воссоздать 3200-летние духи благодаря древнему рецепту. Формулу древних духов из Месопотамии ученые обнаружили на глиняных табличках во время раскопок.

Также Фокус писал о том, что пиво может улучшить работу кишечника и ученые даже назвали, какое количество этого напитка в день, может иметь благотворное влияние на организм.

Напоминаем, что датские ученые смогли создать безалкогольное пиво, которое практически не отличить от обычного алкогольного напитка.