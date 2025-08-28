Важливе відкриття: європейські вчені з'ясували, у якого пива краща пінка

Європейські вчені з'ясували, що насправді може сприяти утворенню ідеальної піни в пиві. На першому місці опинилося бельгійське пиво потрійного бродіння.

Related video

За словами вчених, саме в цього сорту пива найстійкіша піна, найслабша ж піна виявилася у лагера одинарного бродіння. Загалом учені в рамках свого дослідження проаналізували шість сортів пива, пише Discover.

У своїй роботі вчені прагнули краще зрозуміти процес утворення піни, а пиво виявилося найкращим "піддослідним".

"Ідея нашої роботи полягала в тому, щоб вивчити процес утворення тонкої плівки, яка розділяє сусідні бульбашки в піні. Пиво — це перше, що спадає на думку, коли мова заходить про бульбашки і піну", — каже доцент з Ейндховенського технічного університету в Нідерландах Еммануїл Хатцігіаннакіс.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Справді, піна — одна з ключових характеристик пива. Вона формується з крихітних бульбашок повітря, покритих тонкою плівкою рідини. Якщо ця плівка залишається стабільною, то бульбашки можуть довго зберігати свою форму. Але що більш нестійка плівка, то швидше лопаються бульбашки, і піна в пиві пропадає.

Команда вчених вивчила шість сортів пива, щоб знайти причину того, як піна залишається стійкою. Дослідники вивчили два бельгійські трипелі (Westmalle Tripel і Tripel Karmeliet), бельгійський дуббель, світлий сингл і два лагери. Результати експерименту показали, що найстійкіша піна була у пива потрійного бродіння. На другому місці опинилося пиво дворазового бродіння, і найслабша піна була у пива одноразового бродіння (лагера).

Також вдалося з'ясувати, що поверхнева в'язкість є основним фактором, який робить піну в лагерах такою слабкою. На в'язкість, своєю чергою, впливає присутність білків.

Учені кажуть, що чим більше в пиві білків, тим стабільніша його піна. Коли ж пиво піддається додатковому бродінню, змінюється природа білка LPT1, що підвищує стійкість піни.

Дослідження показало, що піна в пиві потрійного бродіння, такому як траппістське пиво з європейських монастирів, з'являється в результаті ще одного процесу. У цьому випадку важлива різниця в поверхневому натягу і бульбашок, що підтримують структуру. Це підвищення стійкості означає, що піна у пива потрійного бродіння буде довшою, ніж у лагера.

Нагадаємо, вчені розповіли, коли насправді з'явилося пиво. Хоч пиво в тому вигляді, який знаємо ми, з'явилося в Баварії XV століття, проте пивоваріння насправді набагато старше. Його історія налічує тисячі років, датуючись тим самим періодом, що й виникнення сільського господарства.