Важное открытие: европейские ученые выяснили, у какого пива лучше пенка

Европейские ученые выяснили, что на самом деле, может способствовать образованию идеальной пены в пиве. На первом месте оказалось бельгийское пиво тройного брожения.

По словам ученых, именно у этого сорта пива самая устойчивая пена, самая же слабая пена оказалась у лагера одинарного брожения. Всего ученые в рамках своего исследования проанализировали шести сортов пива, пишет Discover.

В своей работе ученые стремились лучше поняться процесс образования пены, а пиво оказалось наилучшим «подопытным».

«Идея нашей работы заключалась в том, чтобы изучить процесс образования тонкой пленки, которая разделяет соседние пузырьки в пене. Пиво — это первое, что приходит на ум, когда речь заходит о пузырьках и пене», - говорит доцент из Эйндховенского технического университета в Нидерландах Эммануил Хатцигианнакис.

Действительно, пена – одна из ключевых характеристик пива. Она формируется из крошечных пузырьков воздуха, покрытых тонкой пленкой жидкости. Если эта пленка остается стабильной, то пузырьки могут долго сохранять свою форму. Но чем более неустойчива пленка, тем быстрее лопаются пузырьки, и пена в пиве пропадает.

Команда ученых изучила шесть сортов пива, чтобы найти причину того, как пена остается устойчивой. Исследователи изучили два бельгийских трипеля (Westmalle Tripel и Tripel Karmeliet), бельгийский дуббель, светлый сингл и два лагера. Результаты эксперимента показали, что самая устойчивая пена была у пива тройного брожения. На втором место оказалось пиво двукратного брожения, и самая слабая пена была у пива однократного брожения (лагера).

Также удалось выяснить, что поверхностная вязкость является основным фактором, который делает пену в лагерах такой слабой. На вязкость, в свою очередь, влияет присутствие белков.

Ученые говорят, что чем больше в пиве белков, тем стабильнее его пена. Когда же пиво подвергается дополнительному брожению, изменяется природа белка LPT1, что повышается устойчивость пены.

Исследование показало, что пена в пиве тройного брожения, таком как траппистское пиво из европейских монастырей, появляется в результате еще одного процесса. В этом случае важна разница в поверхностном натяжении и поддерживающих структуру пузырьков. Это повышение устойчивости означает, что пена у пива тройного брожения будет дольше, чем у лагера.

Напомним, ученые рассказали, когда на самом деле появилось пиво. Хоть пиво в том виде, который знаем мы, появилось в Баварии XV века, однако пивоварение на самом деле намного старше. Его история насчитывает тысячи лет, датируясь тем же периодом, что и возникновение сельского хозяйства.