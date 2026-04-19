Археологи виявили незвичайний круглий давньоєгипетський храм: що про нього відомо (фото)

Цей унікальний круглий храм змішав у собі риси давньоєгипетської, грецької та римської архітектури.

Археологи виявили рідкісну круглу споруду, присвячену місцевому єгипетському божеству. Ця релігійна будівля, якій 2200 років, містить складну водопровідну інфраструктуру і колись була пов'язана з Нілом, що передбачає використання храму для священних водних ритуалів, пише Фокус.

Археологи виявили незвичайний круглий храм на східній околиці дельти Нілу в Єгипті, де розташована археологічна пам'ятка Телль-ель-Фарама, у стародавньому місті Пелузій. З огляду на його стратегічне розташування, портове місто Пелузій використовувалося як фортеця за часів фараонів, а пізніше як митний пункт під час розквіту Римської імперії. Пелузій відігравав ключову роль у культурному обміні та торгівлі між Стародавнім Єгиптом та іншими державами античного світу. Виявлений храм змішав у собі риси давньоєгипетської, грецької та римської архітектури.

Фото: Live Science

Спочатку археологи, коли виявили незвичайну круглу споруду, вирішили, що це залишки будівлі міського сенату, але після завершення розкопок ця інтерпретація змінилася. Вчені вирішили, що це все-таки був храм місцевого божества, пов'язаного з водою.

Спочатку археологи, коли виявили незвичайну круглу споруду, вирішили, що це залишки будівлі міського сенату, але після завершення розкопок ця інтерпретація змінилася Фото: Live Science

У центрі храму розташований круглий басейн діаметром близько 35 метрів із квадратним постаментом посередині. Ймовірно, колись там знаходилася статуя місцевого божества. Навколо басейну розташовувалися водні канали та водні резервуари. У басейні, сполученому з одним із рукавів Нілу, археологи виявили воду і нільський мул. Водні канали давали можливість наповнювати басейн храму водою з Нілу. Одразу кілька входів і виходів забезпечували доступ до центрального басейну з усіх чотирьох сторін світу.

На основі аналізу стратиграфічних шарів археологи дійшли висновку, що храм був побудований у II столітті до н.е. і безперервно використовувався до VI століття н.е.

Унікальний архітектурний дизайн храму, що поєднує давньоєгипетські традиції з грецьким і римським стилями, втілював культурний обмін між Єгиптом і рештою світу, кажуть археологи.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.