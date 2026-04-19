Археологи виявили незвичайний круглий давньоєгипетський храм: що про нього відомо (фото)
Цей унікальний круглий храм змішав у собі риси давньоєгипетської, грецької та римської архітектури.
Археологи виявили рідкісну круглу споруду, присвячену місцевому єгипетському божеству. Ця релігійна будівля, якій 2200 років, містить складну водопровідну інфраструктуру і колись була пов'язана з Нілом, що передбачає використання храму для священних водних ритуалів, пише Фокус.
Археологи виявили незвичайний круглий храм на східній околиці дельти Нілу в Єгипті, де розташована археологічна пам'ятка Телль-ель-Фарама, у стародавньому місті Пелузій. З огляду на його стратегічне розташування, портове місто Пелузій використовувалося як фортеця за часів фараонів, а пізніше як митний пункт під час розквіту Римської імперії. Пелузій відігравав ключову роль у культурному обміні та торгівлі між Стародавнім Єгиптом та іншими державами античного світу. Виявлений храм змішав у собі риси давньоєгипетської, грецької та римської архітектури.
Спочатку археологи, коли виявили незвичайну круглу споруду, вирішили, що це залишки будівлі міського сенату, але після завершення розкопок ця інтерпретація змінилася. Вчені вирішили, що це все-таки був храм місцевого божества, пов'язаного з водою.
У центрі храму розташований круглий басейн діаметром близько 35 метрів із квадратним постаментом посередині. Ймовірно, колись там знаходилася статуя місцевого божества. Навколо басейну розташовувалися водні канали та водні резервуари. У басейні, сполученому з одним із рукавів Нілу, археологи виявили воду і нільський мул. Водні канали давали можливість наповнювати басейн храму водою з Нілу. Одразу кілька входів і виходів забезпечували доступ до центрального басейну з усіх чотирьох сторін світу.
На основі аналізу стратиграфічних шарів археологи дійшли висновку, що храм був побудований у II столітті до н.е. і безперервно використовувався до VI століття н.е.
Унікальний архітектурний дизайн храму, що поєднує давньоєгипетські традиції з грецьким і римським стилями, втілював культурний обмін між Єгиптом і рештою світу, кажуть археологи.
Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.