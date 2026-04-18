Жанна д'Арк: національна героїня Франції страждала на шизофренію і її спалили не за чаклунство

Жанна д'Арк ніколи не використовувала своє прізвище, була неписьменною і завдяки їй у XX столітті жінки стали носити популярну досі зачіску. Орлеанська діва була страчена в 19 років і навіть через 595 років це одна з найвідоміших жінок в історії Франції.

18 квітня 1920 року католицька церква канонізувала, тобто, зарахувала до лику святих, національну героїню Франції. Жанна д'Арк (6 січня 1412 — 30 травня 1431) була неписьменною селянкою, яка успішно командувала французькою армією під час Столітньої війни (1337 — 1453). Жанна — національна героїня Франції та одна з найвідоміших жінок в історії цієї країни. Вважається, що Жанна д'Арк настільки сильно надихнула французів на боротьбу з англійцями, що саме Франція вийшла переможницею з тривалого конфлікту з Англією. Фокус зібрав кілька маловідомих фактів про цю хоробру дівчину, яка жила в першій половині XV століття.

Жанна д'Арк ніколи не використовувала своє прізвище

Жанна д'Арк була неписьменною селянкою, тобто, не вміла ні читати, ні писати. І сама себе вона називала тільки по імені, хоча також використовувала словосполучення "Жанна діва". Після того, як Жанна д'Арк 1429 року, за дорученням майбутнього короля Франції Карла VII, очолила армію французів і допомогла зняти облогу міста Орлена англійцями, її почали називати Орлеанською дівою. Насправді в середньовічній Франції прізвища не були ані усталеними, ані широко розповсюдженими, а тому нічого дивного в тому, що Жанна називала себе лише на ім'я, немає.

Жанна д'Арк не брала активної участі в бойових діях

Зокрема й завдяки перемогам французів під проводом Жанни д'Арк, новим королем Франції 1429 року став Карл VII, за якого було завершено Столітню війну після серії блискучих перемог французької армії над англійцями.

Хоча Жанну д'Арк пам'ятають як героїню Столітньої війни, вона ніколи не билася в битвах і не вбивала ворогів. Замість цього вона супроводжувала воїнів як своєрідний надихаючий талісман, розмахуючи своїм прапором замість зброї. Вона також відповідала за розробку військових стратегій і керівництво військами. Незважаючи на це Жанна була поранена щонайменше двічі: стрілою з лука в плече під час битви за Орлеан і стрілою з арбалета в стегно під час невдалої спроби звільнити Париж.

Жанна д'Арк страждала від шизофренії

Приблизно у віці 12 або 13 років Жанна д'Арк, мабуть, почала чути голоси і спостерігала видіння, які вона сприймала як знаки від Бога. Під час суду вона говорила, що ангели і святі спочатку просто веліли їй відвідувати церкву, а пізніше вони наказали їй звільнити Францію від вторгнення англійців і зробити Карла VII королем.

Орлеанська діва стверджувала, що видіння часто супроводжувалися яскравим світлом, і що вона чула голоси виразніше, коли дзвонили дзвони. На підставі цих відомостей деякі вчені припустили, що Жанна страждала на одне з численних неврологічних і психіатричних захворювань, що викликають галюцинації або маячні ідеї. Вважається, що Жанна страждала від шизофренії, у неї був біполярний розлад і ураження головного мозку.

Жанна д'Арк вирізнялася запальним характером

Очоливши французьку армію, 17-річна селянка без вагань вичитувала впливових лицарів за лайки та непристойну поведінку, а також за ігнорування її планів битв. За словами свідків на суді, вона також проганяла повій, які супроводжували її армію, поранивши при цьому одну-дві з них.

Запальність Жанни очевидна з протоколів судових засідань. Наприклад, коли французький священик, який працює на англійців, із сильним регіональним акцентом запитав, якою мовою розмовляють її голоси, Жанна відповіла, що вони говорять французькою набагато краще, ніж він.

Жанну д'Арк не спалювали на багатті за чаклунство

У травні 1430 року Жанна потрапила в полон до англійців і постала перед церковним судом у місті Руан, яке тоді ще належало Англії. Процес розпочався в лютому 1431 року. Попри те, що формально Жанну судила церква за звинуваченням у чаклунстві та єресі, її утримували у в'язниці під охороною англійців як військовополонену.

Проти Орлеанської діви було висунуто 70 звинувачень, які варіювалися від чаклунства і єресі до крадіжки коней. Але до травня 1431 року кількість звинувачень скоротилася до 12, більшість з яких стосувалися носіння нею чоловічого одягу і тверджень про те, що Бог безпосередньо спілкувався з нею. Це називали демонічними видіннями.

Жанні запропонували довічне ув'язнення в обмін на визнання провини, і вона підписала документ (якщо точніше, то просто поставила хрестик), у якому вона визнавала свої гріхи й обіцяла змінити свій спосіб життя. Кілька днів потому, можливо, через погрози насильства з боку охоронців, Жанна знову вдягнула чоловічий одяг, потім вона заявила суддям, які відвідали її камеру, що вона знову чує голоси. Саме ці два вчинки призвели до того, що Жанну визнали єретичною і відправили на вогнище. 30 травня 1431 року Жанну д'Арк спалили живцем на площі в Руані у віці 19 років.

Реабілітація Жанни д'Арк

Після закінчення Столітньої війни король Карл VII велів зібрати всі документи, що стосуються суду над Жанною, і почати розслідування його законності. Було опитано десятки свідків у Парижі, Руані та Орлеані.

У липні 1456 року судді зачитали вердикт, в якому йшлося про те, що кожен пункт обвинувачення проти Жанни спростовується показаннями свідків. Перший судовий процес було оголошено недійсним. Згодом того ж року Жанна д'Арк була реабілітована.

1920 року Жанна д'Арк була канонізована католицькою церквою і оголошена однією зі святих покровительок Франції. Зараз практично в кожній католицькій церкві у Франції є статуя святої Жанни д'Арк.

Жанна д'Арк надихнула на створення популярної жіночої зачіски

Голоси, які змушували Жанну вдягнути чоловічий одяг і вигнати англійців із Франції, також веліли їй обрізати своє довге волосся. Вона носила зачіску "паж", поширену серед лицарів її епохи.

1909 року перукар, відомий як месьє Антуан, один з найбільш затребуваних стилістів Парижа, почав стригти волосся своїм клієнткам по-новому. Він почав створювати їм зачіску, зараз відому як каре. Своєю натхненницею перукар називав Жанну д'Арк. Стрижка "під Жанну" прижилася в 1920-х роках і популярна досі.