Жанна д'Арк: национальная героиня Франции страдала шизофренией и ее сожгли не за колдовство

Жанна д’Арк никогда не использовала свою фамилию, была неграмотной и благодаря ей в XX веке женщины стали носить популярную до сих пор прическу. Орлеанская дева была казнена в 19 лет и даже через 595 лет это одна из самых известных женщин в истории Франции.

18 апреля 1920 года католическая церковь канонизировала, то есть, причислила к лику святых, национальную героиню Франции. Жанна д’Арк (6 января 1412 — 30 мая 1431) была неграмотной крестьянкой, которая успешно командовала французской армией во время Столетней войны (1337 – 1453). Жанна — национальная героиня Франции и одна из самых известных женщин в истории этой страны. Считается, что Жанна д’Арк настолько сильно вдохновила французов на борьбу с англичанами, что именно Франция вышла победительницей из длительного конфликта с Англией. Фокус собрал несколько малоизвестных фактов об этой храброй девушке, жившей в первой половине XV века.

Жанна д’Арк никогда не использовала свою фамилию

Жанна д’Арк была неграмотной крестьянкой, то есть, не умела ни читать, ни писать. И сама себя она называла только по имени, хотя также использовала словосочетание "Жанна дева". После того, как Жанна д’Арк в 1429 году, по поручению будущего короля Франции Карла VII, возглавила армию французов и помогла снять осаду города Орлена англичанами, ее начали называть Орлеанской девой. На самом деле в средневековой Франции фамилии не были ни устоявшимися, ни широко распространенными, а потому ничего удивительного в том, что Жанна называла себя только по имени, нет.

Жанна д'Арк не принимала активного участия в боевых действиях

В том числе и благодаря победам французов под руководством Жанны д'Арк, новым королем Франции в 1429 году стал Карл VII, при котором была завершена Столетняя война после серии блестящих побед французской армии над англичанами.

Хотя Жанну д'Арк помнят как героиню Столетней войны, она никогда не сражалась в битвах и не убивала врагов. Вместо этого она сопровождала воинов в качестве своего рода вдохновляющего талисмана, размахивая своим знаменем вместо оружия. Она также отвечала за разработку военных стратегий и руководство войсками. Несмотря на это Жанна была ранена как минимум дважды: стрелой из лука в плечо во время битвы за Орлеан и стрелой из арбалета в бедро во время неудачной попытки освободить Париж.

Хотя Жанну д'Арк помнят как героиню Столетней войны, она никогда не сражалась в битвах и не убивала врагов

Жанна д’Арк страдала от шизофрении

Примерно в возрасте 12 или 13 лет Жанна д’Арк, по-видимому, начала слышать голоса и наблюдала видения, которые она принимала как знаки от Бога. Во время суда она говорила, что ангелы и святые сначала просто велели ей посещать церковь, а позже они приказали ей освободить Францию от вторжения англичан и сделать Карла VII королем.

Орлеанская дева утверждала, что видения часто сопровождались ярким светом, и что она слышала голоса более отчетливо, когда звонили колокола. На основании этих сведений некоторые ученые предположили, что Жанна страдала от одного из многочисленных неврологических и психиатрических заболеваний, вызывающих галлюцинации или бредовые идеи. Считается, что Жанна страдала от шизофрении, у нее было биполярное расстройство и поражение головного мозга.

Жанна д'Арк отличалась вспыльчивым характером

Возглавив французскую армию, 17-летняя крестьянка без колебаний отчитывала влиятельных рыцарей за ругательства и непристойное поведение, а также за игнорирование ее планов сражений. По словам свидетелей на суде, она также прогоняла проституток, сопровождавших ее армию, ранив при этом одну-две из них.

Вспыльчивость Жанны очевидна из протоколов судебных заседаний. Например, когда французский священник, работающий на англичан, с сильным региональным акцентом спросил, на каком языке говорят ее голоса, Жанна ответила, что они говорят по-французски гораздо лучше, чем он.

Примерно в возрасте 12 или 13 лет Жанна д"Арк, по-видимому, начала слышать голоса и наблюдала видения, которые она принимала как знаки от Бога

Жанну д'Арк не сжигали на костре за колдовство

В мае 1430 года Жанна попала в плен к англичанам и предстала перед церковным судом в городе Руан, который тогда еще принадлежал Англии. Процесс начался в феврале 1431 года. Несмотря на то, что формально Жанну судила церковь по обвинению в колдовстве и ереси, она содержалась в тюрьме под охраной англичан как военнопленная.

Против Орлеанской девы было выдвинуто 70 обвинений, которые варьировались от колдовства и ереси до кражи лошадей. Но к маю 1431 года число обвинений сократилось до 12, большинство из которых касались ношения ею мужской одежды и утверждений о том, что Бог напрямую общался с ней. Это называли демоническими видениями.

Жанне предложили пожизненное заключение в обмен на признание вины, и она подписала документ (если точнее, то просто поставила крестик), в котором она признавала свои грехи и обещала изменить свой образ жизни. Несколько дней спустя, возможно, из-за угроз насилия со стороны охранников, Жанна снова надела мужскую одежду, затем она заявила судьям, посетившим ее камеру, что она снова слышит голоса. Именно эти два поступка привели к тому, что Жанну признали еретической и отправили на костер. 30 мая 1431 года Жанна д’Арк была сожжена заживо на площади в Руане в возрасте 19 лет.

30 мая 1431 года Жанна д"Арк была сожжена заживо на площади в Руане в возрасте 19 лет

Реабилитация Жанны д’Арк

После окончания Столетней войны король Карл VII велел собрать все документы, которые относятся к суду над Жанной, и предпринять расследование его законности. Были опрошены десятки свидетелей в Париже, Руане и Орлеане.

В июле 1456 года судьи зачитали вердикт, который гласил, что каждый пункт обвинения против Жанны опровергается показаниями свидетелей. Первый судебный процесс был объявлен недействительным. Впоследствии в том же году Жанна д’Арк была реабилитирована.

В 1920 году Жанна д’Арк была канонизирована католической церковью и объявлена одной из святых покровительниц Франции. Сейчас практически в каждой католической церкви во Франции есть статуя святой Жанны д’Арк.

Жанна д'Арк вдохновила на создание популярной женской стрижки

Голоса, которые заставляли Жанну надеть мужскую одежду и изгнать англичан из Франции, также велели ей обрезать свои длинные волосы. Она носила прическу "паж", распространенную среди рыцарей ее эпохи.

В 1909 году парикмахер, известный как месье Антуан, один из самых востребованных стилистов Парижа, начал стричь волосы своим клиенткам по-новому. Он начал создавать им прическу, сейчас известную как каре. Своей вдохновительницей парикмахер называл Жанну д'Арк. Стрижка "под Жанну" прижилась в 1920-х годах и популярна до сих пор.