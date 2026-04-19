Археологи обнаружили необычный круглый древнеегипетский храм: что о нем известно (фото)

Этот уникальный круглый храм смешал в себе черты древнеегипетской, греческой и римской архитектуры.

Археологи обнаружили редкое круглое сооружение, посвященное местному египетскому божеству. Это религиозное здание, которому 2200 лет, включает в себя сложную водопроводную инфраструктуру и когда-то было связано с Нилом, что предполагает использование храма для священных водных ритуалов, пишет Фокус.

Археологи обнаружили необычный круглый храм на восточной окраине дельты Нила в Египте, где находится археологический памятник Телль-эль-Фарама, в древнем городе Пелузий. Учитывая его стратегическое расположение, портовый город Пелузий использовался как крепость во времена фараонов, а позже как таможенный пункт во время расцвета Римской империи. Пелузий играл ключевую роль в культурном обмене и торговле между Древним Египтом и другими государствами античного мира. Обнаруженный храм смешал в себе черты древнеегипетской, греческой и римской архитектуры.

Фото: Live Science

Изначально археологи, когда обнаружили необычное круглое сооружение, решили, что это остатки здания городского сената, но после завершения раскопок эта интерпретация изменилась. Ученые решили, что это все-таки был храм местного божества, связанного с водой.

Фото: Live Science

В центре храма находится круглый бассейн диаметром около 35 метров с квадратным постаментом посередине. Вероятно, когда-то там находилась статуя местного божества. Вокруг бассейна располагались водные каналы и водные резервуары. В бассейне, соединенном с одним из рукавов Нила, археологи обнаружили воду и нильский ил. Водные каналы давали возможность наполнять бассейн храма водой из Нила. Сразу несколько входов и выходов обеспечивали доступ к центральному бассейну со всех четырех сторон света.

На основе анализа стратиграфических слоев археологи пришли к выводу, что храм был построен во II веке до н.э. и непрерывно использовался до VI века н.э.

Уникальный архитектурный дизайн храма, сочетающий древнеегипетские традиции с греческим и римским стилями, воплощал культурный обмен между Египтом и остальным миром, говорят археологи.

При написании материала использованы источники: Live Science.