Тайна строительства пирамиды Хеопса раскрыта: теперь известно, как рабочие поднимали камни (фото)

Авторы нового исследования уверяют, что им удалось раскрыть истинный способ строительства Великой пирамиды Египта — разгадана тайна того, как рабочие поднимали вверх огромные каменные блоки.

Десятилетиями ученые пытались объяснить, как древним рабочим удалось поднять и установить миллионы огромных каменных блоков — некоторые весом до 15 тонн — без использования современной техники. Увы, не сохранилось никаких письменных свидетельств, которые бы могли раскрыть детали строительства пирамиды Хеопса. Но теперь ученые считают, что у них есть ответ, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование под руководством компьютерного ученого Висенте Луиса Росель Роига предполагает, что пирамида Хеопса была построена с использованием скрытой спиральной рампы, проходящей внутри сооружения. Команда пришла к выводу, что рабочие, вероятно, использовали "краевую рампу" — наклонную дорожку вдоль внешних краев пирамиды, которая постепенно покрывалась по мере добавления каждого нового слоя.

Відео дня

Ранее предполагалось, что рабочие использовали массивные внешние рампы. Но теперь ученые предположили, что на самом деле во время строительства использовалась скрытая спиральная рампа — это позволило бы рабочим плавно поднимать камни уровень, уровень за уровнем.

Отметим, что масштабы пирамиды Хеопса поражают воображение: пирамида простирается примерна на 230 метров по каждой стороне своего основания и возвышается примерно на 146 метров. Предыдущие исследования историков показали, что пирамида была построена из 2,3 миллиона каменных блоков — подвиг, потребовавший необычайного планирования и координации во время правления фараона Хуфу.

Новая модель также проливает свет на то, сколько времени могло занять строительство. Моделирование показало, что блоки, вероятно, могли укладываться каждые четыре-шесть минут — быстрый и равномерный темп. К слову, при таком темпе строительство пирамиды, вероятно, могло быть закончено всего за 14-21 год. С учетом добычи камня, транспортировки и перерывов для рабочих, общее время строительства возрастает примерно до 20-27 лет, что соответствует существующим оценкам.

Авторы отмечают, что новая теория также способна объяснить, почему внутри пирамиды были обнаружены загадочные пустые пространства. Более того, ученые полагают, что части скрытого пандуса, вероятно, все еще могут находиться внутри.

Новое исследование предполагает, что пирамида Хеопса могла быть построена с использованием сложной скрытой системы пандусов Фото: Shutterstock

По словам Розелла Ройга, технологии Древнего Египта исключали использование железных инструментов, колесного тяжелого транспорта и сложных блоков. Однако рабочие могли использовать медные зубила, сани с водяной смазкой, канаты, рычаги, земляные работы и баржи на Ниле.

В результате ученые ограничили уклон пандуса, ширину/пропускную способность полосы и трение, а также оценили интервал между последовательными установками блоков, необходимых для соблюдения 20–27-летнего временного окна, кодируя эти ограничения в качестве параметров модели.

Веками ученые спорили о том, как древним строителям удалось поднять столь массивные материалы, используя лишь ограниченные технологии и сохраняя точнуюгеометрию пирамиды. Многие ранние теории пандусов с трудом объясняли, как строительство могло продолжаться эффективно без создания препятствий или необходимости в огромном количестве дополнительного материала.

Теперь, в новом исследовании ученые использовали компьютерную модель, имитирующую перемещение камней и устойчивость конструкции по мере ее послойного воздействия. В центре системы находится сама рампа IER — пологий путь, встроенный во внешнюю структуру пирамиды, а не опирающийся на массивные внешние пандусы.

Ученые отмечают, что участки внешних каменных слоев временно оставляли открытыми для формирования восходящего пути, а затем засыпали по мере продвижения работ, скрывая видимые следы рампы после завершения строительства. Команда описала этот метод как спиральный путь, образованный путем пропуска и засыпки периметральных рядов, позволяющий рампе подниматься вдоль конструкции.

Модель показала, что поддержание постоянных интервалов укладки блоков позволит продолжить строительство в реалистичные исторические сроки. При расширении модели с учетом дополнительных логистических этапов, таких как добыча камня и транспортировка материалов по Нилу, общее время строительства увеличилось, но осталось в пределах принятых оценок.

Еще одним важным аспектом является структурная устойчивость. Для ее моделирования ученые использовали поэтапный конечно-элементный анализ, учитывающий давление, возникающее при добавлении каждого нового слоя камня к растущему монументу. Результаты показали, что "напряжения и осадки остаются в пределах правдоподобных значений для известняка Древнего царства под собственным весом". Это указывает на то, что конструкция могла выдерживать огромную массу в течение всего периода строительства.

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи нашли в пирамиде Хеопса настоящие имена строителей: инопланетяне и рабы ни при чем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса.

При написании были использованы материалы NPJ Heritage Science, Daily Mail.