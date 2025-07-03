Археологи нашли в пирамиде Хеопса настоящие имена строителей: инопланетяне и рабы ни при чем (фото)

Внутри Великой пирамиды Гизы археологи нашли ранее неизвестные надписи. Они рассказывают о том, кто построил это монументальное сооружение 4500 лет назад.

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Древние греки говорили, что Великую пирамиду Гизы или пирамиду Хеопса построили 100 тыс. рабов, которые трудились на строительстве посменно по три месяца на протяжении 20 лет. Эту легенду полностью опровергает новое открытие, сделанное в пирамиде Хеопса, пишет Daily Mail.

Полученные данные указывают на то, что пирамида была построена оплачиваемыми и высококвалифицированными рабочими. Они работали почти непрерывно, беря всего один выходной каждые 10 дней.

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Такой открытие сделал египтолог Захи Хавасс и его команда, когда исследовали ряд узких камер над камерой фараона. С помощью современных технологий удалось найти ранее незамеченные отметки, оставленные бригадами рабочих в 13 веке до н.э.

Также были раскопаны гробницы к югу от пирамиды, где навечно упокоились строители Великой пирамиды Гизы. На месте их захоронения были найдены статуи, а также иероглифические надписи титулов, такие как “надзиратель за стороной пирамиды” или “ремесленник”.

“Наше открытие подтверждает, что строители пирамиды Хеопса не были рабами. В противном случае их бы не хоронили в тени пирамид. Рабы не имели бы собственных гробниц”, - говорит доктор Хавасс.

Сделанные им находки также проливают свет на то, как была построена пирамида. Ученые выяснили, что известняк для строительства был доставлен из карьера всего в 300 метрах от будущей пирамиды. Его перемещали с помощью пандуса из щебня и грязи, остатки которого были найдены к юго-западу от пирамиды Хеопса.

Доктор Хавасс уже готовит новую экспедицию в пирамиду Хеопса, чтобы провести первые раскопки внутри самой пирамиды. Эта пирамида является крупнейшей в Египте и была построена фараонов Хуфу, который правил во времена Четвертой династии Древнего царства. Она также является одной из трех на плато Гиза, две другие включают пирамиду Хефрена и пирамиду Менкаура, а также Большого Сфинкса.

Все эти строения окутаны тайной из-за туманных методов строительства, точного астрономического выравнивания и спорного назначения.

Начертанные на камне имена рабочих были найдены внутри пирамиды Хеопса, которые продемонстрировал Хавасс.

“Они были найдены в камерах, доступ к которым затруднен и опасен, и на них использованы стили письма, которые могут точно интерпретировать только обученные египтологи. Почти невозможно, чтобы кто-то в недавнее время мог подделать что-то подобное. Вам нужно подняться примерно на 13 метров и проползти через узкие пространства, чтобы добраться до этих камер”, - говорит исследователь.

Вместе с надписями были открыты и гробницы строителей пирамид. Археологи нашли внутри гробницы инструменты, такие как кремневые орудия и молотковые камни, которые могли использоваться при строительстве Великой пирамиды.

Фото: Dr Zahi Hawass

“Основание Великой пирамиды сделано из цельной скальной породы, высеченной на глубине 8,5 метров. Это означает, что после разметки квадратного основания строители прорезали все четыре стороны скалы, пока не создали ровную платформу из цельного камня, без блоков, только скальная порода”, - добавляет египтолог.

Рабочие были разделены на бригады, которые резали камни, другие придавали им нужную форму, а остальные занимались перевозкой материалов с помощью саней, который тащили по песку. Готовые камни для пирамиды перемещали с помощью пандусов, которые также были найдены археологами.

“Пандус должен был идти от юго-западного угла пирамиды и соединяться с карьером. Мы провели раскопки в этой области, и на участке, обозначенном как C2, мы обнаружили остатки пандуса, каменный щебень, смешанный с песком и грязью. Когда пандус был разобран, они не убрали все следы, и мы нашли то, что от него осталось”, - объясняет Хавасс.

Его коллега Марк Ленер, во время своих раскопок к востоку от пирамиды, нашел город рабочих. Команда обнаружила сооружения, использовавшиеся для сортировки соленой рыбы, большую пекарню для хлеба, бараки и поселение, где жили рабочие.

“Существует популярный миф, что рабочие ели только чеснок, лук и хлеб, но мы нашли на этом участке тысячи костей животных”, — сказал доктор Хавасс.

Напомним, как выглядели Великие Пирамиды в Гизе сразу после строительства. Когда древнеегипетские пирамиды были возведены как в Гизе, так и в других местах, они не выглядели песчано-коричневыми, как это часто бывает сегодня.