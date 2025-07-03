Археологи знайшли в піраміді Хеопса справжні імена будівельників: інопланетяни і раби ні до чого (фото)

Усередині Великої піраміди Гізи археологи знайшли раніше невідомі написи. Вони розповідають про те, хто побудував цю монументальну споруду 4500 років тому.

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Стародавні греки говорили, що Велику піраміду Гізи або піраміду Хеопса побудували 100 тис. рабів, які працювали на будівництві позмінно по три місяці протягом 20 років. Цю легенду повністю спростовує нове відкриття, зроблене в піраміді Хеопса, пише Daily Mail.

Отримані дані вказують на те, що піраміда була побудована оплачуваними і висококваліфікованими робітниками. Вони працювали майже безперервно, беручи лише один вихідний кожні 10 днів.

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Таке відкриття зробив єгиптолог Захі Хавасс і його команда, коли досліджували низку вузьких камер над камерою фараона. За допомогою сучасних технологій вдалося знайти раніше непомічені позначки, залишені бригадами робітників у 13 столітті до н.е.

Також було розкопано гробниці на південь від піраміди, де навічно упокоїлися будівельники Великої піраміди Гізи. На місці їхнього поховання було знайдено статуї, а також ієрогліфічні написи титулів, як-от "наглядач за стороною піраміди" або "ремісник".

"Наше відкриття підтверджує, що будівельники піраміди Хеопса не були рабами. В іншому разі їх би не ховали в тіні пірамід. Раби не мали б власних гробниць", — каже доктор Хавасс.

Зроблені ним знахідки також проливають світло на те, як було побудовано піраміду. Вчені з'ясували, що вапняк для будівництва доставили з кар'єру всього за 300 метрів від майбутньої піраміди. Його переміщали за допомогою пандуса з щебеню і бруду, залишки якого були знайдені на північний захід від піраміди Хеопса.

Доктор Хавасс уже готує нову експедицію в піраміду Хеопса, щоб провести перші розкопки всередині самої піраміди. Ця піраміда є найбільшою в Єгипті і була побудована фараоном Хуфу, який правив за часів Четвертої династії Стародавнього царства. Вона також є однією з трьох на плато Гіза, дві інші включають піраміду Хефрена і піраміду Менкаура, а також Великого Сфінкса.

Усі ці будови оповиті таємницею через туманні методи будівництва, точне астрономічне вирівнювання і спірне призначення.

Накреслені на камені імена робітників були знайдені всередині піраміди Хеопса, які продемонстрував Хавасс.

"Вони були знайдені в камерах, доступ до яких ускладнений і небезпечний, і на них використані стилі письма, які можуть точно інтерпретувати тільки навчені єгиптологи. Майже неможливо, щоб хтось у недавній час міг підробити щось подібне. Вам потрібно піднятися приблизно на 13 метрів і проповзти через вузькі простори, щоб дістатися до цих камер", — каже дослідник.

Разом із написами було відкрито і гробниці будівельників пірамід. Археологи знайшли всередині гробниці інструменти, як-от крем'яні знаряддя і молоткові камені, які могли використовуватися під час будівництва Великої піраміди.

Фото: Dr Zahi Hawass

"Основа Великої піраміди зроблена з цільної скельної породи, висіченої на глибині 8,5 метрів. Це означає, що після розмітки квадратної основи будівельники прорізали всі чотири боки скелі, поки не створили рівну платформу з цільного каменю, без блоків, тільки скельна порода", — додає єгиптолог.

Робітники були розділені на бригади, які різали каміння, інші надавали йому потрібної форми, а решта займалися перевезенням матеріалів за допомогою саней, які тягли по піску. Готові камені для піраміди переміщали за допомогою пандусів, які також були знайдені археологами.

"Пандус мав іти від південно-західного кута піраміди і з'єднуватися з кар'єром. Ми провели розкопки в цій області, і на ділянці, позначеній як C2, ми виявили залишки пандуса, кам'яний щебінь, змішаний з піском і брудом. Коли пандус розібрали, вони не прибрали всі сліди, і ми знайшли те, що від нього залишилося", — пояснює Хавасс.

Його колега Марк Ленер, під час своїх розкопок на схід від піраміди, знайшов місто робітників. Команда виявила споруди, що використовувалися для сортування солоної риби, велику пекарню для хліба, бараки і поселення, де жили робітники.

"Існує популярний міф, що робітники їли тільки часник, цибулю і хліб, але ми знайшли на цій ділянці тисячі кісток тварин", — сказав доктор Хавасс.

Нагадаємо, який вигляд мали Великі Піраміди в Гізі одразу після будівництва. Коли давньоєгипетські піраміди були зведені як у Гізі, так і в інших місцях, вони не виглядали піщано-коричневими, як це часто буває сьогодні.