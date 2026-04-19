Археологи обнаружили древнюю квитанцию на зарплату в виде пива: ей 4000 лет (фото)

Некоторые люди считают, что нет ничего лучше, чем выпить в честь зарплаты. Оказалось, эта традиция насчитывает тысячи лет.

Ученые из Копенгагенского университета проанализировали древние глиняные таблички из Месопотамии, которые хранятся в Национальном музее Дании. В результате исследования им удалось обнаружить одну из самых ранних известных пивных квитанций. Она высечена на глиняной табличке возрастом 4000 лет, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Более 100 лет в Национальном музее Дании хранится большая коллекция глиняных табличек с надписями самых ранних цивилизаций Месопотамии, написанных на языках, которые уже исчезли. Ученые провели новый анализ этих табличек и расшифровали тексты, написанные на них. Одни из самых интересных текстов был тот, где упоминается сделка, связанная с пивом.

Відео дня

На глиняной табличке возрастом 4000 лет была обнаружена запись об использовании пива в качестве формы оплаты рабочим в древнем городе Умма, на территории современного Ирака. На ней указано пиво различного качества и количества. По словам ученых, эта табличка представляет собой древнюю квитанцию или деловой документ.

Фото: Daily Mail

В тексте упоминается оплата в размере 16 литров высококачественного пива и 55 литров обычного пива, которые распределялись между группой рабочих.

Ученые считают, что несколько тысяч лет назад пиво было богато питательными веществами и считалось неотъемлемой частью жизни населения древних городов разных цивилизаций Месопотамии. В те времена пиво, вероятно, имело кислый, терпкий и фруктовый вкус. Вместо современного хмеля его часто варили с использованием забродившего хлеба, а иногда добавляли мед или финики.

Содержание алкоголя в древнем пиве было низким, обычно от 3,5 до 6,5 процентов, и его, вероятно, пили через длинную соломинку.

Глиняная табличка с изображением двух человек, пьющих пиво через длинные соломинки, найденная в Ираке. Она была создана в период между 2600-2350 годами до н.э Фото: Daily Mail

"Мы обнаружили большое количество клинописных табличек, содержащих практическую информацию, такую ​​как счета и списки товаров и персонала. Поэтому неудивительно, что одна из табличек в коллекции музея содержит такой обыденный документ, как очень старая квитанция на пиво", — говорят ученые.

При написании материала использованы источники: Daily Mail.