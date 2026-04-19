В Антарктиді зникають культові імператорські пінгвіни: що відбувається (фото)

Учені попереджають, що популяція щонайменше двох відомих видів в Антарктиді значно скорочується. Антарктида змінюється на наших очах.

Вчені з Університету Тасманія повідомляють про те, що імператорські пінгвіни, які живуть в Антарктиді, а також кергеленські морські котики тепер офіційно перебувають під загрозою зникнення. Визнання цих видів зникаючими є нагадуванням про те, як швидко змінюється Антарктида просто на наших очах. Без швидкого скорочення викидів парникових газів і послідовних заходів зі збереження тварин в Антарктиді, ці види можуть зникнути назавжди, пише Фокус.

1902 року британський дослідник Роберт Скотт виявив велику групу великих чорно-білих птахів на в Антарктиді. Так уперше вчені виявили імператорських пінгвінів.

Нині, через 124 роки після відкриття, імператорських пінгвінів офіційно занесено до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, поряд із кергеленським морським котиком. Тобто вчені визнали їх вимираючими видами.

Це перші пінгвіни і ластоногі в Антарктиці та Південному океані, які отримали такий статус у Червоній книзі Міжнародного союзу охорони природи. Це нагадування про те, як швидко змінюється антарктичне середовище.

Імператорські пінгвіни офіційно внесені до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення

З 2009 по 2018 рік чисельність імператорських пінгвінів скоротилася на 10% і продовжує знижуватися. Очікується, що до 2073 року їхня чисельність скоротиться у 2 рази. Більш виражене скорочення чисельності спостерігається у кергеленських морських котиків. Наприкінці XIX століття їх майже винищили люди, до 1999 року їхня чисельність відновилася до приблизно 2,1 мільйона дорослих особин. Але відтоді чисельність цих ластоногих скоротилася більш ніж на 50%, до приблизно 944 000 дорослих особин.

Ще 10 років тому імператорські пінгвіни і кергеленські морські котики були занесені до Червоної книги як види з низьким ризиком зникнення, але тепер вони вимирають.

Більш виражене скорочення чисельності спостерігається у кергеленських морських котиків

Скорочення популяції цих видів, що живуть в Антарктиці, пов'язане зі зміною клімату. Підвищення температури океану і скорочення морського льоду впливають на доступність основної їжі морських котиків — антарктичного криля. Криль переміщується вглиб океану, що потенційно робить його менш доступним для хижаків. Також посилилася конкуренція зі зростаючою популяцією китів.

Імператорські пінгвіни повністю залежать від морського льоду. Вони використовують його як стабільну платформу для створення пари, висиджування яєць і вирощування пташенят. Але в міру скорочення морського льоду і зниження його надійності, пінгвінам складніше розмножуватися і вирощувати нове покоління.

Імператорські пінгвіни та кергеленські морські котики є одними з найбільш добре вивчених видів в Антарктиді, але все багато чого про них залишається невідомим. І є багато видів, про які вчені знають набагато менше, і їхня чисельність також може швидко скорочуватися.

Визнання цих видів такими, що зникають, є нагадуванням про те, як швидко змінюється Антарктида просто на наших очах. Без швидкого скорочення викидів парникових газів і послідовних заходів зі збереження тварин в Антарктиді, ці види можуть зникнути назавжди, кажуть учені.

Учені кажуть, що люди створюють багато загроз для антарктичної дикої природи, а тому потрібно посилити захист місцевих видів.

Під час написання матеріалу використано джерела: ScienceAlert.