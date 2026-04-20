Ракета New Glenn отправила гигантский интернет-спутник в космос не туда, куда нужно (видео)

Изначально сообщалось, что спутник BlueBird 7 американской компании AST SpaceMobile успешно выведен на орбиту и готов приступить к работе. Но оказалось, что все пошло не по плану.

Гигантский спутник BlueBird 7 будет спущен с околоземной орбиты после неудачного запуска компанией Blue Origin на ракете New Glenn. Это был важный запуск для компании Джеффа Безоса, который доказал, что эта ракета действительно является многоразовой. Хотя запуск был полностью успешным, без неудачи не обошлось, пишет Фокус.

Компания Blue Origin в третий раз успешно отправила в космос ракету-носитель New Glenn в воскресенье, 19 апреля, как уже писал Фокус. Впервые для запуска повторно использовалась нижняя ступень ракеты, которая успешно вернулась обратно и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Таким образом New Glenn стала действительно многоразовой ракетой, которая составляет конкуренцию многоразовым ракетам компании SpaceX.

Хотя запуск прошел успешно, спутник BlueBird 7, который был на борту New Glenn, оказался не в том месте, где нужно в космосе.

Изначально сообщалось, что верхняя ступень ракеты New Glenn успешно вывела на орбиту интернет-спутник BlueBird 7 американской компании AST SpaceMobile. Он предназначен для обеспечения смартфонов прямым доступом к высокоскоростному интернету. Но позже компания Blue Origin признала наличие проблемы.

Представители компании сообщили, что спутник BlueBird 7 успешно отделился от верхней ступени ракеты и включился, чтобы начать работу. Но оказалось, что спутник был выведен не на ту орбиту, которая нужна.

Еще позже компания AST SpaceMobile подтвердила плохие новости. Оказалось, что спутник BlueBird 7 находится на слишком низкой орбите и этой высоты мало для поддержания работы с использованием бортовых двигателей. Поэтому было принято решение осуществить контролируемый спуск спутника с орбиты.

Спутник BlueBird 7 должен был стать частью крупной сети, которая предоставляет прямой доступ к интернету смартфонам и другим устройствам даже там, где нет покрытия сотовой связи. BlueBird 7 является одним из крупнейших спутников в космосе, ведь его антенна имеет площадь 223 квадратных метра.

Пока неясно, какое влияние эта проблема окажет на будущие запуски ракеты-носителя New Glenn, включая запуск беспилотного посадочного модуля Blue Moon Mk1 компании Blue Origin на Луну.

Этот модуль имеет важное значение для компании Джеффа Безоса. Он выступает в качестве испытательного аппарата для более крупной версии пилотируемого лунного модуля Blue Moon Mk2. NASA планирует использовать этот модуль для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы "Артемида".

Как уже писал Фокус, NASA выберет в следующем году, какой именно посадочный модуль будет использован во время первой с 1972 года посадки человека на поверхность Луны, которая запланирована на 2028 год.

При написании материала использованы источники: Space.