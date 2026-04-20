Ракета New Glenn відправила гігантський інтернет-супутник у космос не туди, куди потрібно (відео)

Спочатку повідомлялося, що супутник BlueBird 7 американської компанії AST SpaceMobile успішно виведено на орбіту і він готовий розпочати роботу. Але виявилося, що все пішло не за планом.

Гігантський супутник BlueBird 7 буде спущено з навколоземної орбіти після невдалого запуску компанією Blue Origin на ракеті New Glenn. Це був важливий запуск для компанії Джеффа Безоса, який довів, що ця ракета дійсно є багаторазовою. Хоча запуск був повністю успішним, без невдачі не обійшлося, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Компанія Blue Origin втретє успішно відправила в космос ракету-носій New Glenn у неділю, 19 квітня, як уже писав Фокус. Вперше для запуску повторно використовувався нижній ступінь ракети, який успішно повернувся назад і приземлився на плавучу платформу в Атлантичному океані. Таким чином New Glenn стала дійсно багаторазовою ракетою, яка становить конкуренцію багаторазовим ракетам компанії SpaceX.

Відео дня

Хоча запуск пройшов успішно, супутник BlueBird 7, який був на борту New Glenn, опинився не в тому місці, де потрібно в космосі.

Спочатку повідомлялося, що верхній ступінь ракети New Glenn успішно вивів на орбіту інтернет-супутник BlueBird 7 американської компанії AST SpaceMobile. Він призначений для забезпечення смартфонів прямим доступом до високошвидкісного інтернету. Але пізніше компанія Blue Origin визнала наявність проблеми.

Представники компанії повідомили, що супутник BlueBird 7 успішно відокремився від верхнього ступеня ракети і увімкнувся, щоб почати роботу. Але виявилося, що супутник був виведений не на ту орбіту, яка потрібна.

Ще пізніше компанія AST SpaceMobile підтвердила погані новини. Виявилося, що супутник BlueBird 7 перебуває на надто низькій орбіті і цієї висоти замало для підтримки роботи з використанням бортових двигунів. Тому було прийнято рішення здійснити контрольований спуск супутника з орбіти.

Супутник BlueBird 7 мав стати частиною великої мережі, яка надає прямий доступ до інтернету смартфонам та іншим пристроям навіть там, де немає покриття стільникового зв'язку. BlueBird 7 є одним із найбільших супутників у космосі, адже його антена має площу 223 квадратних метри.

Поки незрозуміло, який вплив ця проблема матиме на майбутні запуски ракети-носія New Glenn, включно із запуском безпілотного посадкового модуля Blue Moon Mk1 компанії Blue Origin на Місяць.

Цей модуль має важливе значення для компанії Джеффа Безоса. Він виступає як випробувальний апарат для більшої версії пілотованого місячного модуля Blue Moon Mk2. NASA планує використовувати цей модуль для висадки астронавтів на поверхню Місяця в рамках програми "Артеміда".

Як уже писав Фокус, NASA вибере наступного року, який саме посадковий модуль буде використано під час першої з 1972 року посадки людини на поверхню Місяця, яка запланована на 2028 рік.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.