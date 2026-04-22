Невдалий запуск ракети New Glenn може поставити під загрозу місячну програму NASA (фото)

NASA може скасувати один із ключових етапів місячної програми "Артеміда" і це може знову змістити дату висадки астронавтів на Місяць.

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin зіткнулася зі значною проблемою. Під час третього запуску ракета New Glenn не змогла вивести на потрібну орбіту величезний інтернет-супутник, який перетворився на космічне сміття. Експерти вважають, що ця невдача може поставити під загрозу амбітні плани NASA щодо висадки астронавтів на поверхню Місяця, пише Фокус.

Третій запуск ракети-носія New Glenn був загалом успішним, як уже писав Фокус. Ракета полетіла в космос, а її нижній ступінь уперше було використано повторно, і вона повернулася назад на Землю. Але прикра невдача стосується виведення на орбіту супутника BlueBird 7 американської компанії AST SpaceMobile. Він опинився на занадто низькій орбіті, як уже писав Фокус, а тому його довелося знищити, адже супутник став космічним сміттям.

Тепер же Федеральне управління цивільної авіації США і компанія Blue Origin почали розслідування цього інциденту. Тодд Гаррісон з Американського інституту підприємництва каже, що це розслідування може зайняти три, чотири місяці або навіть більше часу. І це почне позначатися на місячній програмі NASA "Артеміда".

Ракета New Glenn має доставити в космос місячний посадковий модуль Blue Moon від компанії Blue Origin. Це один із двох модулів (другий розробляє компанія SpaceX), які NASA планує використати для доставлення астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії "Артеміда-4". Але проблеми з ракетою є не тільки у Blue Origin, а й у SpaceX. Посадковий модуль компанії Ілона Маска має бути створений на базі верхнього ступеня Starship, а ця ракета ще жодного разу повністю успішно не пройшла випробування.

Посадковий модуль Blue Moon для висадки астронавтів на Місяць Фото: Оливер Дэмен

Нагадуємо, що NASA планувало повернути астронавтів на Місяць у 2024 році, потім дату неодноразово переносили і поки що висадка на Місяць запланована на 2028 рік. Але і ця дата може бути не остаточною, якщо проблеми з ракетою New Glenn не будуть вирішені.

У 2027 році NASA планує провести тестування процесу стикування космічного корабля "Оріон" з астронавтами на борту з одним або двома місячними посадковими модулями. Але якщо New Glenn не буде вчасно готова до запуску, то місія "Артеміда-3" може бути перенесена, що автоматично змістить і місію "Артеміда-4". NASA може провести на навколоземній орбіті тестування тільки місячного модуля Starship, але він, на відміну від Blue Moon, поки що абсолютно не готовий.

Порівняння розмірів посадкового модуля програми "Аполлон", Blue Moon і Starship Фото: solar-system

Також наступного року під контролем NASA має відбутися безпрецедентна подія, коли в рамках однієї місії місячної програми "Артеміда" мають відбутися запуски одразу трьох ракет-носіїв: New Glenn, Starship і Space Launch System. Перші дві ракети доставлять місячні посадкові модулі на орбіту для тестування, а остання ракета — космічний корабель "Оріон". Але це станеться, якщо і New Glenn, і Starship зможуть виконати ці запуски у 2027 році.

Деніел Дамбахер з Університету Пердью каже, що для NASA це буде щось нове і ця місія буде пов'язана з певними труднощами.

Компанія Blue Origin планує до кінця цього року відправити на Місяць демонстраційну версію свого посадкового модуля Blue Moon. Але чи відбудеться цей запуск цього року, поки сказати складно. Якщо ні, то у NASA можуть знову виникнути проблеми з місячною програмою "Артеміда".

Як уже писав Фокус, марсохід NASA виявив на Марсі суміш органічних молекул, включно з хімічними речовинами, які вважаються будівельними блоками для виникнення життя на Землі.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism, The New York Times.