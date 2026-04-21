Марсохід NASA виявив на Марсі будівельні блоки життя: невідомо, як вони там опинилися

Марсохід Curiosity виявив на Марсі різноманітну суміш органічних молекул, включно з хімічними речовинами, які вважаються будівельними блоками для виникнення життя на Землі.

Марсохід Curiosity, який вивчає кратер Гейл на Марсі з 2012 року, провів дослідження зразків місцевих гірських порід. Ці породи знаходяться там, де, як вважають вчені, були умови для існування марсіанського життя. У підсумку апарат NASA зробив важливе відкриття, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Марсохід NASA використовував прилад для аналізу зразків місцевих гірських порід, створений для пошуку вуглецевих сполук, пов'язаних із життям. У підсумку було виявлено органічні молекули в багатому глиною пісковику досліджуваного регіону.

Відео дня

Серед виявлених хімічних речовин є азотовмісні та сірковмісні молекули, схожі на будівельні блоки, що сприяли зародженню життя на Землі. Але марсохід не може визначити, чи походять ці хімічні речовини від стародавнього марсіанського життя або від не біологічних процесів. Для цього потрібно доставити ці зразки на Землю, але поки що така місія NASA відкладена на невизначений термін.

Curiosity виявив понад 20 органічних молекул у глинистих пісковиках, вік яких становить приблизно 3,5 мільярда років. Різноманітність спостережуваних органічних молекул свідчить про те, що деяке хімічне розмаїття збереглося в стародавніх марсіанських відкладеннях, незважаючи на мільярди років змін поверхні.

Фото: solar-system

Вчені кажуть, що невідомо, яке джерело походження мають ці органічні молекули. Вони могли прибути з космосу за допомогою метеоритів і комет, або все ж таки пов'язані з давнім марсіанським життям, якщо таке коли-небудь існувало.

Результати цього дослідження узгоджуються з деякими спостереженнями органічної речовини, отриманими марсоходом Perseverance у кратері Єзеро, де також, як вважається, були умови для появи та існування позаземного життя.

Curiosity використовував свій прилад для ідентифікації циклічних або ароматичних органічних сполук, які утворилися зі складніших макромолекулярних сполук вуглецю. Perseverance використовував інший прилад для виявлення як циклічних органічних сполук, так і макромолекулярного вуглецю.

Тепер є докази існування різноманітної і потенційно складної органічної речовини, що збереглася в різних місцях на Марсі, кажуть учені.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Communications, Space.