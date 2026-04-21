Поверхнею Марса вже 50 років рухається величезна тінь: учені не знають, чому (фото)

Нові фотографії Червоної планети показали, що один з її відомих регіонів значно змінився з 1976 року. Темна пляма на рівнині Утопія збільшилася.

Космічний апарат Mars Express, який обертається навколо Марса, надіслав на Землю нові фотографії одного з найвідоміших регіонів на Марсі — рівнина Утопія. Учені виявили, що величезна темна пляма, вперше помічена 1976 року на поверхні Марса, збільшується в розмірах. Хоча вчені приблизно розуміють, що це за темна структура, але вони поки точно не знають, чому ця темна пляма переміщається по поверхні Червоної планети, пише Фокус.

Величезна темна пляма являє собою ділянку поверхні Марса, покриту вулканічним попелом і вулканічними породами, такими як олівін і піроксен. Це залишки вивержень вулканів на Марсі, які відбувалися сотні мільйонів років тому, коли планета була активною в геологічному плані. Ця темна структура розташована на рівнині Утопія. Це округла низовина діаметром приблизно 3300 кілометрів, розташована в північній півкулі Марса.

Рівнина Утопія вважається древнім ударним кратером. Зараз астрономи припускають, що мільярди років тому в цій частині Марса знаходився величезний океан. Також припускають, що під рівниною Утопія знаходиться значна кількість водяного льоду, що може мати велике значення для пошуку позаземного життя.

Уперше темну пляму на рівнині Утопія сфотографував космічний апарат NASA "Вікінг-2" 1976 року, який потім приземлився на Марсі. Нові фотографії орбітального зонда Mars Express показали, що ця темна структура розширюється по навколишньому ландшафту.

Фотографії показують, як розширилася темна пляма на Марсі з 1976 року. Білий прямокутник показує область, сфотографовану більш детально апаратом Mars Express Фото: ESA

Вчені поки що не можуть сказати наскільки величезною є темна ділянка поверхні. Але, судячи з останніх фотографій, ділянки південного кордону темної плями змістилися на південь щонайменше на 320 км. Це говорить про те, що темна ділянка розширюється приблизно 6,5 км на рік.

Фотографія ділянки рівнини Утопія, позначеної білим прямокутником на фотографіях вище Фото: ESA

Астрономи впевнені в тому, що рух темної плями на Марсі пов'язаний з місцевими вітрами, які змінюють зовнішній вигляд поверхні планети і піднімають, а потім переносять вулканічний попіл і пил.

Тому у вчених є дві гіпотези щодо того, чому за останні 50 років темна пляма на рівнині Утопія перемістилася. Перша припускає, що вулканічний попіл був підхоплений і перенесений марсіанськими вітрами. Друга припускає, що іржаво-червоний пил, який раніше покривав темний вулканічний попіл, був здутий марсіанськими вітрами, і таким чином темна пляма візуально збільшилася.

Поки що у вчених немає жодних даних, які б підтвердили одну з цих гіпотез. Дослідження будуть продовжені, щоб знайти відповідь.

Під час написання матеріалу використано джерела: ESA, Live Science.