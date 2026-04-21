По поверхности Марса уже 50 лет двигается огромная тень: ученые не знают, почему (фото)

Новые фотографии Красной планеты показали, что один из ее известных регионов значительно изменился с 1976 года. Темное пятно на равнине Утопия увеличилось.

Космический аппарат Mars Express, который вращается вокруг Марса, прислал на Землю новые фотографии одного из самых известных регионов на Марсе – равнина Утопия. Ученые обнаружили, что огромное темное пятно, впервые замеченное в 1976 году на поверхности Марса, увеличивается в размерах. Хотя ученые примерно понимают, что это за темная структура, но они пока точно не знают, почему это темное пятно перемещается по поверхности Красной планеты, пишет Фокус.

Огромное темное пятно представляет собой участок поверхности Марса, покрытый вулканическим пеплом и вулканическими породами такими как оливин и пироксен. Это остатки извержений вулканов на Марсе, которые происходили сотни миллионов лет назад, когда планета была активной в геологическом плане. Эта темная структура находится на равнине Утопия. Это округлая низменность диаметром примерно 3300 километров, расположенная в северном полушарии Марса.

Равнина Утопия считается древним ударным кратером. Сейчас астрономы предполагают, что миллиарды лет назад в этой части Марса находился огромный океан. Также предполагается что под равниной Утопия находится значительное количество водяного льда, что может иметь большое значение для поиска внеземной жизни.

Впервые темное пятно на равнине Утопия сфотографировал космический аппарат NASA "Викинг-2" в 1976 году, который затем приземлился на Марсе. Новые фотографии орбитального зонда Mars Express показали, что эта темная структуру расширяется по окружающему ландшафту.

Фотографии показывают, как расширилось темное пятно на Марсе с 1976 года. Белый прямоугольник показывает область, сфотографированную более подробно аппаратом Mars Express Фото: ESA

Ученые пока не могут сказать насколько огромным является темный участок поверхности. Но, судя по последним фотографиям, участки южной границы темного пятна сместились на юг как минимум на 320 км. Это говорит о том, что темный участок расширяется примерно 6,5 км в год.

Фотография участка равнины Утопия, отмеченная белым прямоугольником на фотографиях выше Фото: ESA

Астрономы уверены в том, что движение темного пятна на Марсе связано с местными ветрами, которые изменяют внешний вид поверхности планеты и поднимают, а затем переносят вулканический пепел и пыль.

Поэтому у ученых есть две гипотезы относительно того, почему за последние 50 лет темное пятно на равнине Утопия переместилось. Первая предполагает, что вулканический пепел был подхвачен и перенесен марсианскими ветрами. Вторая предполагает, что ржаво-красная пыль, ранее покрывавшая темный вулканический пепел, была сдута марсианскими ветрами и таким образом темное пятно визуально увеличилось.

Пока что у ученых нет никаких данных, которые бы подтвердили одну из этих гипотез. Исследования будут продолжены, чтобы найти ответ.

Как уже писал Фокус, во время исследования метеоритов с Марса ученые обнаружили у них внутри чернила для шариковых ручек, алмазную пыль и этиловый спирт.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, какую форму имеют ядра самых тяжелых атомов Вселенной.

При написании материала использованы источники: ESA, Live Science.