Місія "Артеміда-2": що сталося з космічним кораблем під час входу в атмосферу Землі (фото)

У NASA представили перші результати дослідження стану теплозахисного екрану корабля "Оріон", на якому чотири астронавти здійснили подорож навколо Місяця.

Теплозахисний екран космічного корабля "Оріон", який використовували під час місії "Артеміда-2" з 2 до 11 квітня, показав себе відмінно, незважаючи на деякі побоювання. Результати дослідження NASA також показали, що корабель здійснив дуже точне приводнення в Тихому океані, пише Фокус.

Теплозахисний екран у нижній частині космічного корабля "Оріон", незважаючи на температуру 1650 градусів за Цельсієм, не зазнав значних пошкоджень під час входу в атмосферу, як свідчать фотографії, зроблені незабаром після його повернення додому, і результати дослідження. Збережена цілісність захисного екрана дозволила екіпажу місії "Артеміда" безпечно повернутися додому.

Незабаром після приводнення корабля "Оріон" 11 квітня водолази ВМС США зробили підводні фотографії теплозахисного екрана Фото: solar-system

У NASA повідомили, що теплозахисний екран зазнав набагато менше ушкоджень, ніж під час місії "Артеміда-1" у 2022 році. Теплозахисний екран складається з титанової основи, покритої 186 блоками термостійкого матеріалу Avcoat. Під час входу в атмосферу 2022 року гази, замкнені всередині теплозахисного екрана, розширювалися за високих температур, відриваючи фрагменти Avcoat і знижуючи ефективність екрана. Він був розроблений для захисту астронавтів від величезних температур при вході корабля "Оріон" в атмосферу на швидкості майже 40 000 км/год.

Деякі експерти сумнівалися в тому, що теплозахисний екран впорається зі своїм завданням і що життя астронавтів може перебувати під загрозою, як уже писав Фокус. Але в NASA змінили траєкторію входу корабля в атмосферу і це допомогло зменшити пошкодження теплозахисного екрану під час місії "Артеміда-2".

Але, як уже писав Фокус, користувачі соціальних мереж помітили, що у корабля "Оріон", здається, є більші пошкодження, ніж очікувалося. Дослідження NASA спростовує ці припущення.

Також у NASA повідомили, що ракета-носій Space Launch System, незважаючи на технічні труднощі перед запуском, відмінно впоралася з виведенням корабля "Оріон" у космос. Також корабель приводнився в Тихому океані з високою точністю, всього за 4,7 кілометра від наміченого місця посадки. Інженери NASA повідомили, що швидкість входу корабля "Оріон" в атмосферу Землі становила 39 693 км/год, хоча попередні розрахунки свідчили, що вона має бути на 1,6 км/год більшою.

Хоча NASA використовує це дослідження, щоб заявити про те, що місячна програма "Артеміда" йде за планом, сумніви зберігаються. Запуск місії "Артеміда-3" заплановано на 2027 рік. Тоді на навколоземній орбіті NASA має провести перевірку роботи місячного посадкового модуля для астронавтів. Але, як уже писав Фокус, ця місія може бути перенесена.

На 2028 рік запланована висадка астронавтів на поверхню Місяця в рамках місій "Артеміда-4" і "Артеміда-5". Але поки не зрозуміло, чи будуть готові до цього часу нові скафандри, призначені для подорожей Місяцем, як уже писав Фокус.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Live Science.