Висадка на Місяць астронавтів NASA під загрозою зриву: їм нічого носити (фото)

Управління генерального інспектора NASA припускає, що демонстрація нових скафандрів зможе відбутися не раніше 2031 року. Таким чином висадка на Місяць у 2028 році може не відбутися. Глава космічного агентства США наполягає на тому, що все буде зроблено вчасно.

У новому звіті Управління генерального інспектора NASA сказано, що космічне агентство не зможе представити скафандри нового покоління для висадки на Місяць до 2028 року. Саме тоді має відбутися місія "Артеміда-4", коли люди вперше з 1972 року мають повернутися на поверхню Місяця. Але глава NASA Джаред Айзекман заявив, що нові скафандри будуть готові для демонстрації та тестування в космосі вже у 2027 році, пише Фокус .

Зараз астронавти NASA використовують скафандри для виходу у відкритий космос з Міжнародної космічної станції (МКС), які були розроблені на початку 80-х років минулого століття. Під час програми "Аполлон" астронавти NASA блукали Місяцем у скафандрах, створених у 60-х роках XX століття. Тобто обидва типи цих скафандрів потребують заміни.

У новому звіті Управління генерального інспектора NASA сказано, що, зокрема, новий місячний скафандр не буде готовий до використання до 2031 року. Це означає, що запланована на 2028 рік висадка астронавтів NASA на Місяць може не відбутися.

Спочатку NASA самостійно намагалося створити новий місячний скафандр, але це не вийшло зробити. Як ідеться у звіті, це одна з причин того, чому астронавти не змогли приземлитися на Місяці 2024 року, а потім пілотовані місії неодноразово переносили.

Спочатку NASA самостійно намагалося створити новий місячний скафандр, але це не вийшло зробити Фото: solar-system

Зараз для NASA створює новий місячний скафандр компанія Axiom Space. Вона також розробляє новий скафандр для виходу у відкритий космос із борту МКС. У звіті зазначено, що затримки в розробці місячного скафандра можуть вплинути на термін виконання місії "Артеміда-4".

Зараз для NASA створює новий місячний скафандр компанія Axiom Space Фото: Axiom Space

Але очільник NASA Джеред Айзекман запевняє, що новий місячний скафандр через новий підхід до розробки буде готовий для демонстрації та перевірки вже у 2027 році. Айзекман заявив, що він упевнений у тому, що астронавти приземлятимуться на Місяці 2028 року в скафандрах компанії Axiom Space.

За словами Айзекмана, випробування нових місячних скафандрів відбудеться в рамках місії "Артеміда-3" на низькій навколоземній орбіті. Під час цієї місії астронавти мають провести тестування процесу стикування космічного корабля "Оріон" і місячного посадкового модуля. Це може бути модуль від компанії Blue Origin або ж від компанії SpaceX.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.