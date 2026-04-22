У США показали новий винищувач F/A-XX шостого покоління для авіаносців (відео)

Нове відео компанії Northrop Grumman дає найбільш чітке уявлення про новий винищувач для ВМС США.

Компанія Northrop Grumman випустила нове відео, яке проливає світло на те, яким буде новий винищувач F/A-XX для авіаносців ВМС США. Безхвостий винищувач шостого покоління, вочевидь, створений для малопомітності та далеких перельотів, має два внутрішні відсіки для озброєння і складні крила, пише Фокус.

Програма F/A-XX передбачає створення винищувача шостого покоління, який замінить F/A-18E/F Super Hornet і доповнить F-35C Lightning II. Згідно з вимогами ВМС США, винищувач шостого покоління для авіаносців має мати бойовий радіус дії щонайменше 1500 км, що приблизно на 25% більше, ніж у нинішніх винищувачів флоту, і водночас мати сумісність з наявними катапультами і гальмівними пристроями авіаносців.

У відеоролику представлено стилізоване зображення безхвостого винищувача важкого класу. Можна побачити широкий ніс, кабіну і повітрозабірники, а також те, що крила можуть складатися. Експерти припускають, що новий дизайн літака призначений для зниження його радіолокаційної помітності та підвищення ефективності ведення бойових дій і тривалості польоту.

Компанія Northrop Grumman не розкрила жодних додаткових технічних даних про новий винищувач F/A-XX, але відомо, що деякі елементи літака на відео були змінені з міркувань безпеки.

Крила F/A-XX можуть складатися для операцій на авіаносці, а конструкція літака показує, що він має два внутрішні відсіки для озброєння. Пропорції літака вказують на те, що він розрахований на розміщення в межах палуби супер-авіаносця, несучи при цьому багато озброєння.

Який саме винищувач F/A-XX, від компанії Northrop Grumman або Boeing, виберуть ВМС США, стане відомо вже до кінця літа 2026 року. Це рішення визначить, яка компанія розпочне детальне проєктування і подальше виробництво нового винищувача.

Обидва учасники тендера раніше демонстрували лише обмежену кількість зображень своїх літаків. До ухвалення рішення залишилося кілька місяців, і вибір ВМС США залежатиме від того, який проєкт якнайкраще збалансує малопомітність, дальність польоту і придатність для використання на авіаносцях у найекстремальніших умовах війни.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.