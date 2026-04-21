Модернізований транспортний літак A400M може запускати крилаті ракети і дрони (фото)

Компанія Airbus перетворює військово-транспортний літак A400M на літак-носій, який може запускати 50 ударних безпілотників або 12 крилатих ракет Taurus KEPD 350.

Компанія Airbus представила план з перетворення свого військово-транспортного літака A400M на потужну повітряну ударну платформу дальньої дії. Модернізація дасть змогу літаку запускати крилаті ракети і безпілотники за межами зон дії ППО противника. Завдяки потужним двигунам і гнучкій вантажній системі A400M перетворюється з простого транспортного літака на грізну силу на полі бою, пише Фокус.

Військово-транспортний літак Airbus A400M традиційно використовується для перевезення до 37 тонн вантажів. Але тепер компанія Airbus вирішила перетворити його на "літак-носій", здатний завдавати потужного вогневого удару на великих відстанях. Модернізована версія A400M може запускати 12 крилатих ракет Taurus KEPD 350 або 50 ударних дронів, використовуючи нову систему розміщення і запуску всередині вантажного відсіку.

Завдяки розміщенню озброєння всередині, літак зберігає дальність польоту, паливну економічність і аеродинамічні характеристики. Розробку нової версії A400M вже активно ведуть і є замовлення на поставку таких повітряних ударних платформ від невідомого покупця з Європи.

Фото: Airbus

Крилата ракета Taurus KEPD 350 призначена для нанесення глибоких ударів по укріплених цілях противника. Вона несе боєголовку, призначену для пробивання укріплених конструкцій, як-от бункери і злітно-посадкові смуги, до детонації. Дальність дії ракети перевищує 500 км, що дає змогу літаку A400M скидати ракети за межами зон ураження ППО противника.

Фото: Wikimedia Commons

Система скидання заснована на витяганні ракет на піддонах у вантажному відсіку через задню вантажну рампу. Кожна ракета закріплена на піддонах, оснащених модулями скидання, які контролюють час і послідовність виходу ракет. Під час скидання парашут витягує піддон із літака, ініціюючи контрольоване зниження. Після стабілізації в повітряному потоці ракети скидаються по одній із дотриманням відстані для запобігання зіткнень. Після поділу кожна ракета запускає двигун і рухається до цілі.

У бойових умовах кілька літаків A400M можуть запускати великі хвилі ракет. Наприклад, чотири літаки можуть скинути до 48 ракет за один виліт, що відповідає вогневій потужності спеціалізованих авіаційних ударних формувань.

Також Airbus вивчає кілька інших варіантів A400M, що використовують ту саму конструкцію. До них належать носії безпілотників, платформи радіоелектронної боротьби, ретранслятори зв'язку, модернізовані системи дозаправлення в повітрі і навіть протипожежні повітряні платформи, здатні скидати до 22 тонн води.

Під час написання матеріалу використано джерела: Aurbus, Interesting Engineering.