Модернизированный транспортный самолет A400M может запускать крылатые ракеты и дроны (фото)

Компания Airbus превращает военно-транспортный самолет A400M в самолет-носитель, который может запускать 50 ударных беспилотников или 12 крылатых ракет Taurus KEPD 350.

Компания Airbus представила план по превращению своего военно-транспортного самолета A400M в мощную воздушную ударную платформу дальнего действия. Модернизация позволит самолету запускать крылатые ракеты и беспилотники за пределами зон действия ПВО противника. Благодаря мощным двигателям и гибкой грузовой системе A400M превращается из простого транспортного самолета в грозную силу на поле боя, пишет Фокус.

Военно-транспортный самолет Airbus A400M традиционно используется для перевозки до 37 тонн грузов. Но теперь компания Airbus решила превратить его "самолет-носитель", способный наносить мощный огневой удар на больших расстояниях. Модернизированная версия A400M может запускать 12 крылатых ракет Taurus KEPD 350 или 50 ударных дронов, используя новую систему размещения и запуска внутри грузового отсека.

Благодаря размещению вооружения внутри, самолет сохраняет дальность полета, топливную экономичность и аэродинамические характеристики. Разработка новой версии A400M уже активно ведется и есть заказ на поставку таких воздушных ударных платформ от неизвестного покупателя из Европы.

Фото: Airbus

Крылатая ракета Taurus KEPD 350 предназначена для нанесения глубоких ударов по укрепленным целям противника. Она несет боеголовку, предназначенную для пробивания укрепленных конструкций, таких как бункеры и взлетно-посадочные полосы, до детонации. Дальность действия ракеты превышает 500 км, что позволяет самолету A400M сбрасывать ракеты за пределами зон поражения ПВО противника.

Фото: Wikimedia Commons

Система сброса основана на извлечении ракет на поддонах в грузовом отсеке через заднюю грузовую рампу. Каждая ракета закреплена на поддонах, оснащенных модулями сброса, которые контролируют время и последовательность выхода ракет. Во время сброса парашют вытягивает поддон из самолета, инициируя контролируемое снижение. После стабилизации в воздушном потоке ракеты сбрасываются по одной с соблюдением расстояния для предотвращения столкновений. После разделения каждая ракета запускает двигатель и движется к цели.

В боевых условиях несколько самолетов A400M могут запускать большие волны ракет. Например, четыре самолета могут сбросить до 48 ракет за один вылет, что соответствует огневой мощи специализированных авиационных ударных формирований.

Также Airbus изучает несколько других вариантов A400M, использующих ту же конструкцию. К ним относятся носители беспилотников, платформы радиоэлектронной борьбы, ретрансляторы связи, модернизированные системы дозаправки в воздухе и даже противопожарные воздушные платформы, способные сбрасывать до 22 тонн воды.

Как уже писал Фокус, Франция разрабатывает сверхзвуковую ракету для истребителей Dassault Rafale 5, которая сможет уничтожать системы ПВО.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA обнаружил на Марсе строительные блоки жизни: неизвестно, как они там оказались.

При написании материала использованы источники: Aurbus, Interesting Engineering.