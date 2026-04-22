Астрономи вирішили загадку кілець Урану: біля планети знаходяться невідомі світи (фото)

В Урана є два зовнішніх кільця і вони мають абсолютно різну історію походження. Також одне з кілець вказує на те, що в Урана більше, ніж 29 супутників.

Нові спостереження зовнішніх кілець Урану показали, що вони ще більш загадкові, ніж вважали астрономи. Ці спостереження припускають, що джерелом частинок, які складають два зовнішніх кільця Урану, є супутники з різним складом, і що, ймовірно, навколо планети обертається більше, ніж відомі 29 супутників, пише Фокус.

Кільця Урана не схожі на ті, що має планета Сатурн, адже вони більш тьмяні та не так добре помітні. Перші дев'ять кілець Урану були виявлені в 1977 році. У 1986 році ще два кільця виявив зонд "Вояджер-2". У 2004 році за допомогою космічного телескопа Габбл було виявлено два зовнішні кільця Урану, які розташовані далі від основних 11 кілець.

Кільця Урана названі на честь букв грецького алфавіту, а два зовнішніх кільця називаються кільце мю і кільце ню. Вони особливо загадкові. Минулі спостереження показали, що кільце мю має синій колір, що вказує на надзвичайно малий розмір частинок, з якого воно складається, тоді як кільце ню має червонуватий відтінок, як інші пилові кільця, які зазвичай зустрічаються в Сонячній системі. Здавалося, що ці два кільця Урана мають абсолютно різне походження, але ніхто не знав, яке саме.

Нові спостереження зовнішніх кілець Урана показали, що вони ще загадковіші, ніж вважали астрономи

Щоб детально вивчити унікальний склад кожного із зовнішніх кілець астрономи проаналізували, як сонячне світло відбивається від них. Це дало можливість зрозуміти їхнє походження.

Дослідження показало, що мю-кільце складається з частинок водяного льоду, викинутих із супутника урану під назвою Маб. Але більшість інших внутрішніх супутників Урана кам'янисті, а не складаються з водяного льоду. Чому супутник Маб має інший склад, поки неясно.

Уран і його супутники

З іншого боку, кільце ню складається з кам'янистого матеріалу, змішаного приблизно з 10-15% багатих вуглецем органічних сполук, які зазвичай трапляються в зовнішній частині Сонячної системи. Судячи з усього, кільце ню утворюється з пилу, викинутого з не відкритих поки що супутників, які обертаються навколо Урана. Цей пил викидається в космос унаслідок ударів метеоритів по поки що невідомих супутниках сьомої планети від Сонця, які багаті органічними речовинами.

За словами вчених, поки що залишається без відповіді питання про те, чому батьківські тіла, з частинок яких складаються зовнішні кільця Урана, так сильно різняться за складом.

Астрономи також виявили, що яскравість кільця мю незначно змінюється з плином часу, але що це означає поки що незрозуміло.

Вчені кажуть, що майбутня місія до Урану допоможе отримати якісні зображення планети та її кілець з близької відстані, що може допомогти краще зрозуміти систему супутників і кілець Урану.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Geophysical Research: Planets, Space.