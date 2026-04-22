Астрономы решили загадку колец Урана: возле планеты находятся неизвестные миры (фото)

У Урана есть два внешних кольца и они имеют совершенно разную историю происхождения. Также одно из колец указывает на то, что у Урана больше, чем 29 спутников.

Новые наблюдения внешних колец Урана показали, что они еще более загадочны, чем считали астрономы. Эти наблюдения предполагают, что источником частиц, составляющих два самых внешних кольца Урана, являются спутники с разным составом, и что, вероятно, вокруг планеты вращается больше, чем известные 29 спутников, пишет Фокус.

Кольца Урана не похожи те, что имеет планета Сатурн, ведь они более тусклые и не так хорошо заметны. Первые девять колец Урана были обнаружены в 1977 году. В 1986 году еще два кольца обнаружил зонд "Вояджер-2". В 2004 году с помощью космического телескопа Хаббл были обнаружены два внешних кольца Урана, которые находятся дальше от основных 11 колец.

Кольца Урана названы в честь букв греческого алфавита, а два самых внешних кольца называются кольцо мю и кольцо ню. Они особенно загадочны. Прошлые наблюдения показали, кольцо мю имеет синий цвет, что указывает на чрезвычайно малый размер частиц, из которого оно состоит, в то время как кольцо ню имеет красноватый оттенок, как другие пылевые кольца, обычно встречающиеся в Солнечной системе. Казалось, что эти два кольца Урана имеют совершенно разное происхождение, но никто не знал, какое именно.

Фото: NASA

Чтобы детально изучить уникальный состав каждого из внешних колец астрономы проанализировали, как солнечный свет отражается от них. Это дало возможность понять их происхождение.

Исследование показало, что мю-кольцо состоит из частиц водяного льда, выброшенных со спутника урана под названием Маб. Но большинство других внутренних спутников Урана каменистые, а не состоят из водяного льда. Почему спутник Маб имеет иной состав, пока неясно.

Фото: NASA

С другой стороны, кольцо ню состоит из каменистого материала, смешанного примерно с 10–15% богатых углеродом органических соединений, которые обычно встречаются во внешней части Солнечной системы. По всей видимости, кольцо ню образуется из пыли, выброшенной с не открытых пока спутников, которые вращаются вокруг Урана. Эта пыль выбрасывается в космос в результате ударов метеоритов по пока неизвестным спутникам седьмой планеты от Солнца, которые богаты органическими веществами.

По словам ученых, пока остается без ответа вопрос о том, почему родительские тела, из частиц которых состоят внешние кольца Урана, так сильно различаются по составу.

Астрономы также обнаружили, яркость кольца мю незначительно меняется с течением времени, но что это означает пока неясно.

Ученые говорят, что будущая миссия к Урану, поможет получить качественные изображения планеты и ее колец с близкого расстояния, что может помочь лучше понять систему спутников и колец Урана.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что в внутри Урана находится новое состояние материи, которого нет на Земле.

Как уже писал Фокус, крупнейший спутник Сатурна имеет странную поверхность. Ученые считают, что это связано с выпадением "снега".

При написании материала использованы источники: Journal of Geophysical Research: Planets, Space.