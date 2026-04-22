Новое необычное состояние материи скрывается внутри Урана и Нептуна: твердая жидкость

В глубинах ледяных гигантов, Урана и Нептуна, может скрываться ранее неизвестная форма материи. Гибрид углерода может принимать необычное суперионное состояние под воздействием сильного давления и высокой температуры.

Ученые считают, что в недрах планет Уран и Нептун, скрывается необычное новое состояние материи, в котором атомы ведут себя неожиданным образом. Как показывает моделирование, углерод и водород под огромным давлением и высокими температурами могут образовывать странное состояние материи, частично твердое, частично жидкое, где атомы водорода спирально вращаются внутри углеродного каркаса. Эта необычная суперионная структура может изменить характер распространения тепла и электричества внутри этих планет, что может объяснить их загадочные магнитные поля, пишет Фокус.

Данные о плотности Урана и Нептуна указывают на то, что эти ледяные гиганты содержат необычные внутренние слои, которые называют горячий лед. Эти слои расположены под внешней частью атмосферы из водорода и гелия и над твердым ядром.

Ученые считают, что эти слои состоят из воды (H2O), метана (CH4) и аммиака (NH4). Но экстремальные условия, вероятно, приводят к тому, что эти соединения принимают экзотические и непривычные формы.

Сильное давление и высокая температура внутри Урана и Нептуна могут создавать такие состояния материи, которые не существуют на Земле. Для изучения этого явления ученые провели моделирование поведения гидрида углерода (CH).

В моделирование были включены условия, где давление превышает обычное атмосферное давление на Земле в 5-30 миллионов раз, а температура составляет от 3700 до 5700 градусов по Цельсию.

Исследование показало, что атомы углерода образуют упорядоченный гексагональный каркас, в то время как атомы водорода движутся внутри этого каркаса по спирали. Это создает квазиодномерное суперионное состояние.

Суперионные вещества необычны тем, что ведут себя частично как твердые тела, а частично как жидкости. Один тип атомов остается зафиксированным внутри кристаллической структуры, в то время как другой тип свободно перемещается внутри нее.

Направленное движение атомов водорода может оказывать существенное влияние на поток энергии внутри Урана и Нептуна. Это может повлиять на то, как тепло и электричество переносятся через глубокие слои этих планет.

Эти свойства важны для понимания того, как Уран и Нептун создают свои магнитные поля, которые необычным образом отличаются от магнитных полей других планет Солнечной системы.

При написании материала использованы источники: Nature Communications, Science Daily.