Крупнейший спутник Сатурна имеет странную поверхность: причина в том, что там падает с неба

Большая часть поверхности Титана на удивление плоская и гладкая. Ученые считают, что это связано с выпадением “снега”.

Около 65 % поверхности крупнейшего спутника Сатурна под названием Титан состоит из удивительно однородных гладких и плоских равнин, которые, по-видимому, покрыты слоем частиц, упавших с неба. Ученые считают, что поверхность Титана может быть покрыта слоем рыхлого органического "снега" толщиной до 1 метра, который выпал из плотной атмосферы ледяного спутника, пишет Фокус.

Поверхность Титана трудно изучать издалека, поскольку она скрыта плотной атмосферой. Космический аппарат NASA "Кассини", который вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год, смог рассмотреть поверхность Титана более детально с помощью радара. Ученые из Корнельского университета (США) провели новый анализ данных, собранных "Кассини" и сделали важное открытие.

Анализ того, как радиоволны от радара отражались от поверхности Титана, указывает на то, что поверхность спутника Сатурна отличается от поверхности большинства каменистых тел Солнечной системы.

По словам ученых, модели, которые используются для изучения поверхности Титана, разработаны для исследования поверхности Луны и Венеры, но их нельзя применить к изучению спутника Сатурна. На это указывают новые данные.

Исследование показало, что на Титане существует не просто равнинная каменистая поверхность, а она состоит их двух слоев. Радиолокационные данные показывают, что слой мягкого материала с низкой плотностью покрывает более твердую почву. Верхний слой, толщиной до 1 метра, вероятно, состоит из органического материала, выпавшего из атмосферы Титана. Эти частицы, как считают ученые, должны опускаться на поверхность, как снег, а затем они уплотняются и затвердевают со временем.

Поверхность Титана также подвержена воздействию дождя, ветра и эрозии, поэтому важно понимать, как слой, покрывающий поверхность, медленно формировался с течением времени под влиянием этих процессов.

Космический аппарат NASA Dragonfly, запуск которой запланирован на 2028 год, а прибытие на Титан — на 2034 год, должен позволить измерить эти слои и помочь выяснить, как они образовались. Это важно не только для понимания самого Титана, но и для проектирования любых будущих космических аппаратов, которые должны будут совершить посадку на спутник Сатурна.

При написании материала использованы источники: Journal of Geophysical Research: Planets, New Scientist.