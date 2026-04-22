Найбільший супутник Сатурна має дивну поверхню: причина в тому, що там падає з неба

Велика частина поверхні Титана напрочуд плоска і гладка. Вчені вважають, що це пов'язано з випаданням "снігу".

Близько 65 % поверхні найбільшого супутника Сатурна під назвою Титан складається з напрочуд однорідних гладких і плоских рівнин, які, мабуть, вкриті шаром частинок, що впали з неба. Вчені вважають, що поверхня Титана може бути покрита шаром пухкого органічного "снігу" завтовшки до 1 метра, який випав з щільної атмосфери крижаного супутника, пише Фокус.

Поверхню Титана важко вивчати здалеку, оскільки вона прихована щільною атмосферою. Космічний апарат NASA "Кассіні", який обертався навколо Сатурна з 2004 до 2017 року, зміг роздивитися поверхню Титана більш детально за допомогою радара. Вчені з Корнельського університету (США) провели новий аналіз даних, зібраних "Кассіні" і зробили важливе відкриття.

Аналіз того, як радіохвилі від радара відбивалися від поверхні Титана, вказує на те, що поверхня супутника Сатурна відрізняється від поверхні більшості кам'янистих тіл Сонячної системи.

За словами вчених, моделі, які використовуються для вивчення поверхні Титана, розроблені для дослідження поверхні Місяця і Венери, але їх не можна застосувати до вивчення супутника Сатурна. На це вказують нові дані.

Дослідження показало, що на Титані існує не просто рівнинна кам'яниста поверхня, а вона складається з двох шарів. Радіолокаційні дані показують, що шар м'якого матеріалу з низькою щільністю покриває більш твердий ґрунт. Верхній шар, товщиною до 1 метра, ймовірно, складається з органічного матеріалу, що випав з атмосфери Титана. Ці частинки, як вважають вчені, повинні опускатися на поверхню, як сніг, а потім вони ущільнюються і тверднуть з часом.

Поверхня Титана також схильна до впливу дощу, вітру та ерозії, тому важливо розуміти, як шар, що покриває поверхню, повільно формувався з плином часу під впливом цих процесів.

Космічний апарат NASA Dragonfly, запуск якої заплановано на 2028 рік, а прибуття на Титан — на 2034 рік, має дати змогу виміряти ці шари і допомогти з'ясувати, як вони утворилися. Це важливо не тільки для розуміння самого Титана, а й для проєктування будь-яких майбутніх космічних апаратів, які повинні будуть здійснити посадку на супутник Сатурна.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Geophysical Research: Planets, New Scientist.