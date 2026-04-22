В США показали новый истребитель F/A-XX шестого поколения для авианосцев (видео)

Новое видео компании Northrop Grumman дает наиболее четкое представление о новом истребителе для ВМС США.

Компания Northrop Grumman выпустила новое видео, которое проливает свет на то, каким будет новый истребитель F/A-XX для авианосцев ВМС США. Бесхвостый истребитель шестого поколения, по всей видимости, создан для малозаметности и дальних перелетов, имеет два внутренних отсека для вооружения и складные крылья, пишет Фокус.

Программа F/A-XX предусматривает создание истребителя шестого поколения, который заменит F/A-18E/F Super Hornet и дополнит F-35C Lightning II. Согласно требованиям ВМС США, истребитель шестого поколения для авианосцев должен иметь боевой радиус действия не менее 1500 км, что примерно на 25%, чем у нынешних истребителей флота, и при этом иметь совместимость с существующими катапультами и тормозными устройствами авианосцев.

В видеоролике представлено стилизованное изображение бесхвостого истребителя тяжелого класса. Можно увидеть широкий нос, кабину и воздухозаборники, а также то, что крылья могут складываться. Эксперты предполагают, что новый дизайн самолета предназначен для снижения его радиолокационной заметности и повышения эффективности ведения боевых действий и длительности полета.

Компания Northrop Grumman не раскрыла никаких дополнительных технических данных о новом истребителе F/A-XX, но известно, что некоторые элементы самолета на видео были изменены по соображениям безопасности.

Крылья F/A-XX могут складываться для операций на авианосце, а конструкция самолета показывает, что он имеет два внутренних отсека для вооружения. Пропорции самолета указывают на то, что он рассчитан на размещение в пределах палубы супер-авианосца, неся при этом много вооружения.

Какой именно истребитель F/A-XX, от компании Northrop Grumman или Boeing, выберут ВМС США, станет известно уже до конца лета 2026 года. Это решение определит, какая компания приступит к детальному проектированию и последующему производству нового истребителя.

Оба участника тендера ранее демонстрировали лишь ограниченное количество изображений своих самолетов. До принятия решения осталось несколько месяцев, и выбор ВМС США будет зависеть от того, какой проект наилучшим образом сбалансирует малозаметность, дальность полета и пригодность для использования на авианосцах в самых экстремальных условиях войны.

