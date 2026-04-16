Темная материя прибыла из другой Вселенной: Большой взрыв – не начало, считают физики (фото)

Темная материя может быть еще более странной, чем предполагалось. Астрофизики пришли к выводу, что неуловимое вещество может состоять из черных дыр из другой Вселенной.

Ученые считают, что темная материя составляет около 85% массы материи во Вселенной и удерживает галактики вместе, как гравитационный клей. Но темная материя невидима, ведь не поглощает и не отражает свет, хотя наблюдается ее гравитационное влияние на видимые объекты. Большинство физиков считают, что темная материя состоит из неизвестной частицы. Но новая теория предполагает, что это загадочное вещество может состоять и реликтовых черных дыр, которые существовали еще до Большого взрыва, положившего начало нашей Вселенной. Напоминаем, что черные дыры – это объекты с самой большой плотностью и чрезвычайно большой гравитацией. Также новая теория утверждает, что Большой взрыв на сам деле не был началом нашей Вселенной, а это был лишь фазовый переход, пишет Фокус.

Астрофизики пришли к выводу, что реликтовые черные дыры из другой Вселенной, хотя и имеют относительно небольшой размер, но обладают огромной массой и гравитацией. Они не отражают свет, а поглощают его, но оказывают влияние на видимые объекты. То есть они обладают свойствами темной материи, значит именно из таких объектов может состоять загадочное вещество.

Авторы исследования предполагают, что Большой взрыв на самом деле был фазовым переходом между другой Вселенной и нашей. Сейчас физики считают, что Вселенная началась как бесконечно плотная точка, известная как сингулярность. Затем эта сингулярность взорвалась, то что известно нам как Большой взрыв и началось очень быстрое расширение пространства, известное как космическая инфляция. Остаточная энергия Большого взрыва и инфляции до сих пор существует в виде реликтового излучения.

Но некоторым физикам не нравится идея сингулярности, поскольку в этой бесконечно плотной точке нарушаются все фундаментальные законы физики. Поэтому авторы исследования и считают, что Большой взрыв не был началом нашей Вселенной. Согласно новой теории, прошлая Вселенная пережила период сильного сжатия под действием гравитации, которой ничто не мешало, то есть она просто перестала расширяться и сжалась, но не в бесконечно плотную, а в чрезвычайно плотную точку. Таким образом закончилась одна фаза Вселенной, но при достижении определенной точки плотности произошел взрыв и новое расширение, что и дало начало нашей Вселенной, которая является следующей фазой.

Астрофизики считают, что все звезды и галактики в прошлой Вселенной превратились в небольшие черные дыры с огромной массой, которые смогли пережить фазовый переход и попали в нашу Вселенную. Такое развитие событий может произойти если учитывать одновременно эффекты гравитации и квантовой механики.

Ученые пришли к выводу, что темная материя может состоять не из неизвестных частиц, а из реликтовых черных дыр, которые образовались в другой Вселенной и смогли пережить ее сжатие. Если это так, то физикам не нужно решать проблему сингулярности или искать неизвестные частицы для объяснения темной материи.

Эта теория также может объяснить одну из самых больших загадок последних лет. Космический телескоп Уэбб обнаружил, что уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва существовали странные объекты, названные "маленькими красными точками".

Ученые считают, что это быстрорастущие черные дыры, которые могли стать сверхмассивными черными дырами в центрах галактик. Но современные теории предполагают, что такие массивные черные дыры не могли существовать так рано в истории космоса.

Но если реликтовые черные дыры уже существовали так рано в истории нашей Вселенной, то они могли вырасти до больших размеров за относительно короткий по космическим меркам период времени.

Астрофизики признают, что для подтверждения их теории нужно провести много исследований.

При написании материала использованы источники: Physical Review D, Daily Mail.