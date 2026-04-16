Темна матерія прибула з іншого Всесвіту: Великий вибух — не початок, вважають фізики (фото)

Темна матерія може бути ще більш дивною, ніж передбачалося. Астрофізики дійшли висновку, що невловима речовина може складатися з чорних дір з іншого Всесвіту.

Науковці вважають, що темна матерія становить близько 85% маси матерії у Всесвіті й утримує галактики разом, як гравітаційний клей. Але темна матерія невидима, адже не поглинає і не відбиває світло, хоча спостерігається її гравітаційний вплив на видимі об'єкти. Більшість фізиків вважають, що темна матерія складається з невідомої частинки. Але нова теорія припускає, що ця загадкова речовина може складатися і з реліктових чорних дір, які існували ще до Великого вибуху, що поклав початок нашому Всесвіту. Нагадуємо, що чорні діри — це об'єкти з найбільшою щільністю і надзвичайно великою гравітацією. Також нова теорія стверджує, що Великий вибух насправді не був початком нашого Всесвіту, а це був лише фазовий перехід, пише Фокус.

Астрофізики дійшли висновку, що реліктові чорні діри з іншого Всесвіту, хоча і мають відносно невеликий розмір, але мають величезну масу і гравітацію. Вони не відбивають світло, а поглинають його, але впливають на видимі об'єкти. Тобто вони мають властивості темної матерії, отже саме з таких об'єктів може складатися загадкова речовина.

Автори дослідження припускають, що Великий вибух насправді був фазовим переходом між іншим Всесвітом і нашим. Наразі фізики вважають, що Всесвіт почався як нескінченно щільна точка, відома як сингулярність. Потім ця сингулярність вибухнула, те що відомо нам як Великий вибух, і почалося дуже швидке розширення простору, відоме як космічна інфляція. Залишкова енергія Великого вибуху та інфляції досі існує у вигляді реліктового випромінювання.

Автори дослідження припускають, що Великий вибух насправді був фазовим переходом між іншим Всесвітом і нашим Фото: IFLS

Але деяким фізикам не подобається ідея сингулярності, оскільки в цій нескінченно щільній точці порушуються всі фундаментальні закони фізики. Тому автори дослідження і вважають, що Великий вибух не був початком нашого Всесвіту. Згідно з новою теорією, минулий Всесвіт пережив період сильного стиснення під дією гравітації, якій ніщо не заважало, тобто він просто перестав розширюватися і стиснувся, але не в нескінченно щільну, а в надзвичайно щільну точку. Таким чином закінчилася одна фаза Всесвіту, але при досягненні певної точки щільності стався вибух і нове розширення, що й дало початок нашому Всесвіту, який є наступною фазою.

Астрофізики вважають, що всі зірки і галактики в минулому Всесвіті перетворилися на невеликі чорні діри з величезною масою, які змогли пережити фазовий перехід і потрапили в наш Всесвіт. Такий розвиток подій може статися якщо враховувати одночасно ефекти гравітації та квантової механіки.

Астрофізики вважають, що всі зірки і галактики в минулому Всесвіті перетворилися на невеликі чорні діри з величезною масою, які змогли пережити фазовий перехід і потрапили в наш Всесвіт Фото: NASA

Учені дійшли висновку, що темна матерія може складатися не з невідомих частинок, а з реліктових чорних дір, які утворилися в іншому Всесвіті і змогли пережити його стиснення. Якщо це так, то фізикам не потрібно вирішувати проблему сингулярності або шукати невідомі частинки для пояснення темної матерії.

Ця теорія також може пояснити одну з найбільших загадок останніх років. Космічний телескоп Вебб виявив, що вже через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху існували дивні об'єкти, названі "маленькими червоними крапками".

Космічний телескоп Вебб виявив, що вже через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху існували дивні об'єкти, названі "маленькими червоними крапками" Фото: NASA

Вчені вважають, що це чорні діри, які швидко зростають і могли стати надмасивними чорними дірами в центрах галактик. Але сучасні теорії припускають, що такі масивні чорні діри не могли існувати так рано в історії космосу.

Але якщо реліктові чорні діри вже існували так рано в історії нашого Всесвіту, то вони могли вирости до великих розмірів за відносно короткий за космічними мірками період часу.

Астрофізики визнають, що для підтвердження їхньої теорії потрібно провести багато досліджень.

Під час написання матеріалу використано джерела: Physical Review D, Daily Mail.