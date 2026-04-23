Марсохід Curiosity виявив цінні метали на Марсі: вказують на населеність планети

На Марсі потенційно могло існувати мікробне життя в минулому. Нова дивовижна знахідка марсохода Curiosity натякає на таку можливість.

Вчені провели аналіз нових даних, отриманих марсоходом NASA Curiosity під час дослідження нижньої частини гори Еоліда, що височіє в центрі кратера Гейл на Марсі. Вчені виявили найбільшу кількість заліза, марганцю і цинку, коли-небудь знайдену разом на Червоній планеті. Ці цінні метали були виявлені в каменях, змінених водою. Це означає, що з високою ймовірністю в кратері існувало озеро і були придатні для життя умови, пише Фокус.

Багаті на метали відкладення утворюються в озерах на Землі внаслідок окислювально-відновних хімічних реакцій у місцях, які майже завжди населені мікроорганізмами. Те, що подібні умови були виявлені на Марсі, є захоплюючою подією. Це означає, що в кратері Гейл знаходилося стародавнє озеро зі сприятливими умовами для життя.

Вчені кажуть, що вони виявили найбільшу кількість заліза, марганцю і цинку, коли-небудь знайдену разом на Червоній планеті, в гірських породах, змінених водою. Це один із найпереконливіших доказів існування озера в кратері Гейл. Але дивно те, що це озеро існувало досить високо від дна кратера на схилі гори Еоліда.

Автори дослідження кажуть, що в далекому минулому озера в кратерах на Марсі були звичайним явищем, коли планета була більш вологою і теплою.

Одне з головних завдань марсохода Curiosity полягає в тому, що за допомогою вивчення місцевих гірських порід, з'ясувати, чи був Марс колись придатний для життя і чи могли там жити мікроорганізми.

За словами вчених, виявлення таких металів, як залізо і марганець, може вказувати на те, що життя в цьому озері процвітало б, якби воно існувало на Марсі. Деякі мікроорганізми на Землі можуть використовувати ці метали як джерела енергії.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Geophysical Research: Planets, Phys.