Марсохід NASA знайшов на Марсі "луску дракона": вчені не знають, як вона з'явилася (фото)

Марсохід Curiosity надіслав на Землю фотографії незвичайних багатокутників, які схожі на луску рептилій. Хоча вчені раніше бачили подібні форми на Марсі, вони ніколи не зустрічали їх у такій великій кількості.

Під час дослідження підніжжя гори Еоліда в кратері Гейл на Марсі марсохід NASA Curiosity виявив ділянку поверхні, вкриту напрочуд великою кількістю каміння, покриття якого схоже на луску рептилій. Ці дивні утворення точно не належать якомусь марсіанському "дракону", але вчені точно не знають, як вони з'явилися, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

NASA опублікувало на своєму сайті, а також у соціальних мережах нові чорно-білі та кольорові фотографії поверхні Марса, зроблені марсоходом Curiosity у першій половині квітня. Ці знімки були зроблені в кратері Гейл на Марсі біля підніжжя гори Еоліда, величезної центральної височини.

Відео дня

Під час дослідження підніжжя гори Еоліда в кратері Гейл на Марсі марсохід NASA Curiosity виявив ділянку поверхні, вкриту напрочуд великою кількістю каміння, покриття якого схоже на луску рептилій Фото: solar-system

На знімках можна побачити напрочуд велику кількість дивних каменів, вкритих багатокутними візерунками, схожими на стільники, що нагадують луску рептилій, таких як крокодили. У соціальних мережах користувачі навіть припустили, що щільне скупчення цих каменів нагадує луску дракона.

Поки що вчені з NASA не знають, скільки саме каміння з дивним візерунком розташоване на цій ділянці поверхні Марса і який їхній розмір. Відомо лише, що вони простягаються на кілька десятків метрів.

Вчених здивував не сам факт наявності дивних каменів із багатокутниками, вони здивувалися тому, як багато їх накопичилося на одній ділянці поверхні Марса.

Учених здивував не сам факт наявності дивних каменів із багатокутниками, вони здивувалися тому, як багато їх накопичилося на одній ділянці поверхні Марса Фото: solar-system

"Багато з каменів мають неймовірну текстуру — тисячі багатокутників у формі сот. Ми раніше бачили подібні камені з багатокутним візерунком, але ніколи не бачили їх у такій великій кількості", — кажуть учені з NASA.

Виявлені раніше камені з багатокутними візерунками на Марсі, як вважається, з'явилися завдяки або випаровуванню води, або руху кристалів льоду. Але вчені поки що не знають, як утворилися нові виявлені камені.

За словами вчених, марсохід Curiosity зібрав багато даних, які допоможуть зрозуміти, як саме утворилася ця "луска дракона" на Червоній планеті.

Марсохід Curiosity зібрав багато даних, які допоможуть зрозуміти, як саме утворилася ця "луска дракона" на Червоній планеті Фото: solar-system

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Live Science.