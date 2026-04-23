Космос дивним чином впливає на відчуття гравітації: астронавти повернулися іншими людьми

Як з'ясували дослідники, життя в космосі може мати тривалий вплив на роботу мозку людини. Коли астронавти повертаються на Землю, їм може знадобитися деякий час, щоб адаптуватися до звичайної гравітації.

У космосі астронавтам доводиться вчитися жити в умовах невагомості. Хоча переміщення в невагомості може здатися кумедним, навіть виконання таких завдань, як утримання предметів, може виявитися важким. Виявилося, космос дивним чином впливає на відчуття гравітації в астронавтів, пише Фокус.

Учені з Бельгії та Іспанії порівняли, як астронавти захоплювали і переміщали предмети в умовах невагомості в космосі та на Землі. У дослідженні взяли участь дві жінки і дев'ять чоловіків-астронавтів, які провели на борту Міжнародної космічної станції (МКС) щонайменше п'ять місяців.

Навіть після кількох місяців перебування в невагомості, як показало дослідження, мозок продовжує використовувати відчуття гравітації, до якої він звик. Людському мозку потрібно досить багато часу, щоб перепрограмувати м'язову пам'ять, кажуть учені.

На Землі ми утримуємо предмети для того, щоб вони не впали. Але в умовах невагомості предмети не впадуть. Астронавти утримують предмети не для того, щоб вони трималися в повітрі, а для того, щоб їх переміщати.

Під час дослідження астронавти виконали низку завдань, що вимірюють їхню силу захоплення, руху і здатність утримувати предмети. Вони повторювали завдання кілька разів до, під час і після своєї подорожі на МКС.

У першому завданні астронавти тримали предмет між великим і вказівним пальцями правої руки і рухали рукою вгору і вниз, утримуючи предмет.

У другому завданні той самий об'єкт був зафіксований у вертикальному положенні на платформі перед людиною, яка тримала його між великим і вказівним пальцями, рухаючи рукою вгору і вниз.

Рухи рук в умовах невагомості були повільнішими, і вони були більш симетричними: сили, необхідні для підйому або опускання об'єкта, були схожими.

Але, як виявилося, навіть після кількох місяців на орбіті астронавти не повністю адаптувалися до невагомості, і використовували набагато більше захоплення руками, ніж потрібно в космосі, передбачаючи боротьбу з гравітацією, до якої вони звикли на Землі.

Коли астронавти повернулися на Землю, виявилося, що щось змінилося, оскільки вони знову адаптувалися до звичайної гравітації. Деякі астронавти повідомили, що об'єкт здавався їм важчим, ніж вони очікували. Вчені кажуть, що міцний зв'язок між силою захоплення і гравітацією, набутий за роки життя на Землі, може бути порушений після тривалого перебування в невагомості.

Уже через день після повернення на Землю рухи руками астронавтів для утримання предмета стали знову асиметричними: для підйому об'єкта потрібно було докласти більше сили, ніж для його опускання. І все ж мозок продовжував іноді робити неправильні прогнози щодо маси об'єктів.

Як уже писав Фокус, Управління генерального інспектора NASA припускає, що демонстрація нових скафандрів зможе відбутися не раніше 2031 року. Таким чином висадка на Місяць у 2028 році може не відбутися. Глава NASA так не вважає.

Також Фокус писав про те, що американські інженери створили м'якого робота-орігамі, який рухається без моторів, але за допомогою тепла.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Journal of Neuroscience, ScienceAlert.