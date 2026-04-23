Космос странным образом влияет на ощущение гравитации: астронавты вернулись другими людьми

Как выяснили исследователи, жизнь в космосе может оказывать длительное влияние на работу мозга человека. Когда астронавты возвращаются на Землю, им может потребоваться некоторое время, чтобы адаптироваться к обычной гравитации.

В космосе астронавтам приходится учиться жить в условиях невесомости. Хотя перемещение в невесомости может показаться забавным, даже выполнение таких задач, как удержание предметов, может оказаться трудным. Оказалось, космос странным образом влияет на ощущение гравитации у астронавтов, пишет Фокус.

Ученые из Бельгии и Испании сравнили, как астронавты захватывали и перемещали предметы в условиях невесомости в космосе и на Земле. В исследовании приняли участие две женщины и девять мужчин-астронавтов, которые провели на борту Международной космической станции (МКС) не менее пяти месяцев.

Даже после нескольких месяцев пребывания в невесомости, как показало исследование, мозг продолжает использовать ощущение гравитации, к которой он привык. Человеческому мозгу требуется довольно много времени, чтобы перепрограммировать мышечную память, говорят ученые.

На Земле мы удерживаем предметы для того, чтобы они не упали. Но в условиях невесомости предметы не упадут. Астронавты удерживают предметы не для того, чтобы они держались в воздухе, а для того, чтобы их перемещать.

Во время исследования астронавты выполнили ряд заданий, измеряющих их силу захвата, движения и способность удерживать предметы. Они повторяли задания несколько раз до, во время и после своего путешествия на МКС.

В первом задании астронавты держали предмет между большим и указательным пальцами правой руки и двигали рукой вверх и вниз, удерживая предмет.

Во втором задании тот же объект был зафиксирован в вертикальном положении на платформе перед человеком, который держал его между большим и указательным пальцами, двигая рукой вверх и вниз.

Движения рук в условиях невесомости были медленнее, и они были более симметричными: силы, необходимые для подъема или опускания объекта, были схожими.

Но, как оказалось, даже после нескольких месяцев на орбите астронавты не полностью адаптировались к невесомости, и использовали гораздо больший захват руками, чем требуется в космосе, предвидя борьбу с гравитацией, к которой они привыкли на Земле.

Когда астронавты вернулись на Землю, оказалось, что что-то изменилось, поскольку они снова адаптировались к обычной гравитации. Некоторые астронавты сообщили, что объект казался им тяжелее, чем они ожидали. Ученые говорят, что прочная связь между силой захвата и гравитацией, приобретенная за годы жизни на Земле, может быть нарушена после длительного пребывания в невесомости.

Уже через день после возвращения на Землю движения руками астронавтов для удержания предмета стали снова асимметричными: для подъема объекта требовалось приложить больше силы, чем для его опускания. И все же мозг продолжал иногда делать неверные прогнозы относительно массы объектов.

При написании материала использованы источники: The Journal of Neuroscience, ScienceAlert.