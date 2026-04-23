Марсоход NASA нашел на Марсе "чешую дракона": ученые не знают, как она появилась (фото)

Марсоход Curiosity прислал на Землю фотографии необычных многоугольников, которые похожи на чешую рептилий. Хотя ученые раньше видели подобные формы на Марсе, они никогда не встречали их в таком большом количестве.

Во время исследования подножия горы Эолида в кратере Гейл на Марсе марсоход NASA Curiosity обнаружил участок поверхности, покрытый удивительно большим количеством камней, покрытие которых похоже на чешую рептилий. Эти странные образования точно не принадлежат какому-то марсианскому "дракону", но ученые точно не знают, как они появились, пишет Фокус.

NASA опубликовало на своем сайте, а также в социальных сетях новые черно-белые и цветные фотографии поверхности Марса, сделанные марсоходом Curiosity в первой половине апреля. Эти снимки были сделаны в кратере Гейл на Марсе у подножия горы Эолида, огромной центральной возвышенности.

На снимках можно увидеть удивительно большое количество странных камней, покрытых многоугольными узорами, похожими на соты, напоминающими чешую рептилий, таких как крокодилы. В социальных сетях пользователи даже предположили, что плотное скопление этих камней напоминает чешую дракона.

Пока что ученые из NASA не знают, сколько именно камней со странным узором находится на данном участке поверхности Марса и каков их размер. Известно лишь, что они простираются на несколько десятков метров.

Ученых удивил не сам факт наличия странных камней с многоугольниками, они удивились тому, как много их скопилось на одном участке поверхности Марса.

"Многие из камней имеют невероятную текстуру — тысячи многоугольников в форме сот. Мы раньше видели подобные камни с многоугольным узором, но никогда не видели их в таком большом количестве", — говорят ученые из NASA.

Обнаруженные ранее камни с многоугольными узорами на Марсе, как считается, появились благодаря либо испарению воды, либо движению кристаллов льда. Но ученые пока не знают, как образовались новые обнаруженные камни.

По словам ученых, марсоход Curiosity собрал много данных, которые помогут понять, как именно образовалась эта "чешуя дракона" на Красной планете.

При написании материала использованы источники: NASA, Live Science.