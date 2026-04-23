Марсоход Curiosity обнаружил ценные металлы на Марсе: указывают на обитаемость планеты

На Марсе потенциально могла существовать микробная жизнь в прошлом. Новая удивительная находка марсохода Curiosity намекает на такую возможность.

Ученые провели анализ новых данных, полученных марсоходом NASA Curiosity во время исследования нижней части горы Эолида, которая возвышается в центре кратера Гейл на Марсе. Ученые обнаружили самое большое количество железа, марганца и цинка, когда-либо найденное вместе на Красной планете. Эти ценные металлы были обнаружены в камнях, измененных водой. Это означает, что с высокой вероятностью в кратере существовало озеро и были пригодные для жизни условия, пишет Фокус.

Богатые металлами отложения образуются в озерах на Земле в результате окислительно-восстановительных химических реакций в местах, которые почти всегда населены микроорганизмами. То, что подобные условия были обнаружены на Марсе, является захватывающим событием. Это означает, что в кратере Гейл находилось древнее озеро с благоприятными условиями для жизни.

Ученые говорят, что они обнаружили самое большое количество железа, марганца и цинка, когда-либо найденное вместе на Красной планете, в горных породах, измененных водой. Это одно из самых убедительных доказательств существования озера в кратере Гейл. Но удивительно то, что это озеро существовало достаточно высоко от дна кратера на склоне горы Эолида.

Авторы исследования говорят, что в далеком прошлом озера в кратерах на Марсе были обычным явлением, когда планета была более влажной и теплой.

Одна из главных задач марсохода Curiosity состоит в том, что с помощью изучения местных горных пород, выяснить, был ли Марс когда-то пригоден для жизни и могли ли там жить микроорганизмы.

По словам ученых, обнаружение таких металлов, как железо и марганец, может указывать на то, что жизнь в этом озере процветала бы, если бы она существовала на Марсе. Некоторые микроорганизмы на Земле могут использовать эти металлы в качестве источников энергии.

При написании материала использованы источники: Journal of Geophysical Research: Planets, Phys.