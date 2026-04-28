MQ-25A Stingray: в США совершил первый полет новый беспилотный самолет для ВМС (видео)

Беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray совершил двухчасовой полет в ходе первого летного испытания, продемонстрировав взлет и посадку без прямого управления пилота.

Компания Boeing провела первое летное испытание нового беспилотного самолета-заправщика MQ-25A Stingray, предназначенного для заправки самолетов ВМС США в составе авианосных групп. Этот БПЛА позволит увеличить дальность действия морской авиации и позволит самолетам F/A-18E/F Super Hornet выполнять боевые задачи, пишет Фокус.

Беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray, созданный компанией Boeing, предназначенный для ВМС США, совершил первое летное испытание. Оно прошло в штате Иллинойс, полет длился 2 часа. Это испытание подчеркивает стремление Пентагона к интеграции БПЛА в авианосные группы.

MQ-25A Stingray продемонстрировал полную автономность во время полета. Он совершил взлет, полет и посадку без прямого управления пилота. Операторы использовали наземную станцию ​​ для управления самолетом-заправщиком. Испытание подтвердило работоспособность систем управления полетом и навигационных систем.

Беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray, созданный компанией Boeing, предназначенный для ВМС США, совершил первое летное испытание Фото: Boeing

В компании Boeing заявили, что MQ-25A Stingray представляет собой самый сложный БПЛА из всех когда-либо разработанных для авианосцев. Беспилотный самолет будет выполнять функции заправщика, которые в настоящее время выполняют самолеты F/A-18E/F Super Hornet. Это позволит им сосредоточиться на выполнении боевых задач. Также MQ-25A Stingray позволит увеличить общую дальность поражения палубной авиации.

Стоимость одного MQ-25A Stingray составляет около 200 миллионов долларов. Он имеет длину 15 метров и размах крыла 23 метра. БПЛА оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce AE 3007N, который обеспечивает самолету-заправщику радиус действия в 926 км, а также высокую скорость, которая пока не озвучивается. MQ-25A Stingray может нести на борту 6-7 тонн топлива.

ВМС США планирует разместить на авианосцах 76 MQ-25A Stingray. Компания Boeing продолжит летные испытания в штате Иллинойс, а затем испытания пройдут на авианосцах.

В отличие от прототипа, новый MQ-25A Stingray имеет новую компоновку конструкции, в том числе отсеки для размещения оборудования, интегрированную систему разведки, складные крылья для хранения на палубе авианосца, усиленное шасси для запусков и посадок и спутниковую связь. Кроме того, БПЛА обработан антикоррозионным покрытием, чтобы защитить его от для длительного воздействия брызг морской воды.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering, New Atlas.