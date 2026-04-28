Юпитер технически не вращается вокруг Солнца: Земля также не всегда это делает (видео)

То, что вы учили в школе на уроках астрономии, не совсем правильно отражает реальность Солнечной системы.

Галилео Галилей в начале XVII века доказал, что небесные тела не вращаются вокруг Земли, как было принято считать в то время. Таким образом геоцентрическая система мира, существовавшая тысячи лет начала рушиться. Позже другие астрономы окончательно доказали, что все объекты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Но технически это не совсем верно. Например, Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе вращается не вокруг Солнца, а вокруг точки, которая находится за пределами нашей звезды. Земля не всегда, но часто также вращается вокруг этой точки, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Напоминаем, что если взять массу Солнечной системы со всеми ее планетами, их спутниками, астероидами и кометами, а также карликовыми планетами за 100%, то все они будут составлять только 0,14% общей массы. Вся остальная масса находится в Солнце, как уже писал Фокус.

Но, подобно тому как гравитация Земли притягивает вас, вы оказываете крошечное гравитационное влияние и на нашу планету. Несмотря на ничтожно малую массу планет Солнечной системы по сравнению с массой Солнца, гравитация действует в обе стороны. Из-за этого планеты и звезды вращаются не друг вокруг друга, а вокруг общего центра масс, известного как барицентр.

Если убрать из системы расчета Солнце, то 70% массы Солнечной системы будет сосредоточено в планете Юпитер. И этого достаточно, чтобы барицентр системы Юпитера-Солнце находился за пределами самого Солнца. То же самое верно и для меньших объектов, таких как другие планеты, их спутники и карликовые планеты. Например, ни один из пяти спутников Плутона технически не вращается вокруг карликовой планеты, в то время как Земля и Луна вращаются вокруг барицентра, расположенного примерно в 5000 километрах от центра Земли.

Юпитер намного больше Земли. Его масса в 318 раз больше. В результате барицентр Юпитера и Солнца находится не в центре Солнца, а фактически за пределами нашей звезды. Вся Солнечная система также имеет барицентр. Солнце, Земля и все планеты вращаются вокруг него. Это общий центр масс всех объектов Солнечной системы вместе взятых.

Благодаря огромной массе Юпитера и другого газового гиганта, Сатурна, барицентр Солнечной системы редко находится в центре Солнца, а часто находится и вовсе за пределами нашей звезды.

Получается, что упрощенная версия о каждой планете, вращающейся вокруг Солнца, которой вас учили на уроках астрономии в школе, технически неверна. Земля вращается вокруг общего барицентра, который иногда находится внутри Солнца, но иногда за его пределами. А у Юпитера барицентр всегда находится за пределами Солнца.

При написании материала использованы источники: NASA, IFLScience.