Юпітер технічно не обертається навколо Сонця: Земля також не завжди це робить (відео)

Те, що ви вчили в школі на уроках астрономії, не зовсім правильно відображає реальність Сонячної системи.

Галілео Галілей на початку XVII століття довів, що небесні тіла не обертаються навколо Землі, як було прийнято вважати в той час. Таким чином геоцентрична система світу, що існувала тисячі років, почала руйнуватися. Пізніше інші астрономи остаточно довели, що всі об'єкти Сонячної системи обертаються навколо Сонця. Але технічно це не зовсім вірно. Наприклад, Юпітер, найбільша планета в Сонячній системі, обертається не навколо Сонця, а навколо точки, яка знаходиться за межами нашої зірки. Земля не завжди, але часто також обертається навколо цієї точки, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Нагадуємо, що якщо взяти масу Сонячної системи з усіма її планетами, їхніми супутниками, астероїдами і кометами, а також карликовими планетами за 100%, то всі вони становитимуть лише 0,14% загальної маси. Уся інша маса знаходиться в Сонці, як уже писав Фокус.

Але, подібно до того як гравітація Землі притягує вас, ви чините крихітний гравітаційний вплив і на нашу планету. Незважаючи на мізерно малу масу планет Сонячної системи порівняно з масою Сонця, гравітація діє в обидва боки. Через це планети і зірки обертаються не одна навколо одної, а навколо спільного центру мас, відомого як барицентр.

Якщо прибрати з системи розрахунку Сонце, то 70% маси Сонячної системи буде зосереджено в планеті Юпітер. І цього достатньо, щоб барицентр системи Юпітера-Сонце перебував за межами самого Сонця. Те ж саме вірно і для менших об'єктів, таких як інші планети, їхні супутники і карликові планети. Наприклад, жоден із п'яти супутників Плутона технічно не обертається навколо карликової планети, тоді як Земля і Місяць обертаються навколо барицентру, розташованого приблизно за 5000 кілометрів від центру Землі.

Юпітер набагато більший за Землю. Його маса в 318 разів більша. У результаті барицентр Юпітера і Сонця розташований не в центрі Сонця, а фактично за межами нашої зірки. Уся Сонячна система також має барицентр. Сонце, Земля і всі планети обертаються навколо нього. Це загальний центр мас усіх об'єктів Сонячної системи разом узятих.

Завдяки величезній масі Юпітера та іншого газового гіганта, Сатурна, барицентр Сонячної системи рідко перебуває в центрі Сонця, а часто знаходиться і зовсім за межами нашої зірки.

Виходить, що спрощена версія про кожну планету, що обертається навколо Сонця, якої вас навчали на уроках астрономії в школі, технічно неправильна. Земля обертається навколо спільного барицентру, який іноді перебуває всередині Сонця, але іноді за його межами. А у Юпітера барицентр завжди знаходиться за межами Сонця.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, IFLScience.