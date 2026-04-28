Комета C/2025 R3 наблизилася до Землі і "увімкнула" другий хвіст: що сталося (відео)

У комети C/2025 R3 (PanSTARRS) з'явився іонний хвіст, коли вона наблизилася на максимально близьку відстань до Землі — 72 мільйони кілометрів.

Космічний апарат Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), який спостерігає за Сонцем, зробив фотографії комети C/2025 R3 (PanSTARRS), коли в неї з'явився другий, іонний хвіст під час максимального зближення із Землею 27 квітня, пише Фокус.

Довгоперіодична комета C/2025 R3 (PANSTARRS) була вперше виявлена у вересні 2025 року. Ця комета вперше за 170 тисяч років підлетіла до Сонця і Землі на максимально близьку відстань. Перша подія відбулася 20 квітня, а друга — 27 квітня. Наразі цей крижаний об'єкт прямує знову на околиці Сонячної системи, щоб повернутися назад ще через 170 тисяч років.

Космічний апарат SOHO, який проводить спостереження за Сонцем, зробив фотографії іонного хвоста комети C/2025 R3 (PanSTARRS), який відрізняється від її звичайного пилового хвоста. Іонний хвіст у комети з'явився в той час, коли вона перебувала на максимально близькій відстані від Землі — 72 мільйони кілометрів. Це майже половина відстані між нашою планетою і Сонцем.

Комети являють собою об'єкти з льоду і каменю. У міру наближення до Сонця лід нагрівається і тане, і заморожені речовини з ядра комети виходять назовні. Але лід не перетворюється на рідину, а відразу набуває газоподібного стану. Цей процес називається сублімація льоду. Тому комета викидає газ і пил у космос. Важчі частинки пилу відштовхуються сонячним світлом, потоком заряджених частинок від Сонця. Це призводить до утворення відомого пилового хвоста комети. Він добре відбиває сонячне світло і може мати довжину в мільйони кілометрів.

Водночас ультрафіолетове випромінювання Сонця відриває електрони від молекул газу в комі (газова оболонка навколо ядра) комети. Цей процес називається іонізація. Ці заряджені частинки потім захоплюються сонячним вітром і формується другий більш прямий, але менший, іонний хвіст.

Іонний хвіст завжди спрямований від Сонця, оскільки він рухається під дією сонячного вітру, який рухається зі швидкістю в сотні кілометрів на секунду. Більші частинки, що складають пиловий хвіст, рухаються з меншою швидкістю і, отже, відстають від частинок іонного хвоста в міру руху комети.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.