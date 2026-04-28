Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Технології та наука

Комета C/2025 R3 наблизилася до Землі і "увімкнула" другий хвіст: що сталося (відео)

Комета C/2025 R3 наблизилася до Землі і "увімкнула" другий хвіст | Фото: solar-system

У комети C/2025 R3 (PanSTARRS) з'явився іонний хвіст, коли вона наблизилася на максимально близьку відстань до Землі — 72 мільйони кілометрів.

Космічний апарат Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), який спостерігає за Сонцем, зробив фотографії комети C/2025 R3 (PanSTARRS), коли в неї з'явився другий, іонний хвіст під час максимального зближення із Землею 27 квітня, пише Фокус.

Довгоперіодична комета C/2025 R3 (PANSTARRS) була вперше виявлена у вересні 2025 року. Ця комета вперше за 170 тисяч років підлетіла до Сонця і Землі на максимально близьку відстань. Перша подія відбулася 20 квітня, а друга — 27 квітня. Наразі цей крижаний об'єкт прямує знову на околиці Сонячної системи, щоб повернутися назад ще через 170 тисяч років.

Відео дня
Фото: solar-system

Космічний апарат SOHO, який проводить спостереження за Сонцем, зробив фотографії іонного хвоста комети C/2025 R3 (PanSTARRS), який відрізняється від її звичайного пилового хвоста. Іонний хвіст у комети з'явився в той час, коли вона перебувала на максимально близькій відстані від Землі — 72 мільйони кілометрів. Це майже половина відстані між нашою планетою і Сонцем.

Комети являють собою об'єкти з льоду і каменю. У міру наближення до Сонця лід нагрівається і тане, і заморожені речовини з ядра комети виходять назовні. Але лід не перетворюється на рідину, а відразу набуває газоподібного стану. Цей процес називається сублімація льоду. Тому комета викидає газ і пил у космос. Важчі частинки пилу відштовхуються сонячним світлом, потоком заряджених частинок від Сонця. Це призводить до утворення відомого пилового хвоста комети. Він добре відбиває сонячне світло і може мати довжину в мільйони кілометрів.

Водночас ультрафіолетове випромінювання Сонця відриває електрони від молекул газу в комі (газова оболонка навколо ядра) комети. Цей процес називається іонізація. Ці заряджені частинки потім захоплюються сонячним вітром і формується другий більш прямий, але менший, іонний хвіст.

Іонний хвіст завжди спрямований від Сонця, оскільки він рухається під дією сонячного вітру, який рухається зі швидкістю в сотні кілометрів на секунду. Більші частинки, що складають пиловий хвіст, рухаються з меншою швидкістю і, отже, відстають від частинок іонного хвоста в міру руху комети.

