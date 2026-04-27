Град із каміння та інші: найдивніші геологічні утворення Сонячної системи (фото)

На інших планетах та їхніх супутниках існують дивні геологічні утворення та інші явища. Деякі з них вчені розуміють досить добре, але багато хто не піддається поясненню.

Хоча на Землі можна виявити приголомшливі геологічні утворення, їх також багато на планетах і їхніх супутниках у Сонячній системі. Деякі з них вчені розуміють досить добре, але багато хто не піддається поясненню. Джеффрі Каргель, який вивчає геологічні таємниці інших світів Сонячної системи, розповів про позаземні особливості, які його найбільше вражають, пише Фокус .

Соляні льодовики Меркурія

Льодовики в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, ніколи б не вижили на планеті Меркурій, де температура на поверхні сягає 427 градусів за Цельсієм. Це занадто гаряче для води, не кажучи вже про лід. Проте північний полюс планети вкритий тим, що має вигляд льодовиків. Каргель і його колеги припускають, що ці льодовики складаються з кам'яної солі.

Меркурій Фото: NASA

Під впливом дуже високої температури, кам'яна сіль стає пластичною і здатна текти під власною вагою, як це роблять земні льодовики. Передбачається, що соляні льодовики Меркурія можуть мати навіть придатні для життя екологічні ніші на цьому негостинному світі. Однак залишаються питання про те, звідки могла взятися ця кам'яна сіль і як вона могла утворитися без води, перетворившись на льодовики.

На Венері знаходиться найдовший канал у Сонячній системі

На Венері температура навіть вища, ніж на Меркурії, що робить наявність там води ще менш імовірною. Це змушує вчених ламати голову над походженням каналу Baltis Vallis довжиною 6800 км. Це найдовший канал у Сонячній системі, і він довший за Ніл — найдовшу річку на Землі. Канал таких розмірів мала б створити річка, але води в рідкому вигляді на Венері немає.

Канал Baltis Vallis на Венері Фото: solar-system

Учені вважають, що канал був створений розплавленою лавою. Але лава дуже в'язка, тому застигла б раніше, ніж змогла прорізати канал такої довжини. Каргель вважає, що канал Baltis Vallis був створений дивним видом лави, карбонатитом, яка має в'язкість, подібну до рідкої води, і може поводитися аналогічно.

На Марсі знаходиться найбільший каньйон у Сонячній системі

Долини Маринер — це найбільша система каньйонів у Сонячній системі, що знаходиться на Марсі. Вона тягнеться вздовж екватора планети на 4500 км і має глибину до 7 км.

Долини Маринер на Марсі Фото: NASA

Каргель порівнює цей гігантський марсіанський каньйон зі Східноафриканським рифтом, де дві тектонічні плити повільно розходяться протягом мільйонів років. Однак у випадку з Долинами Маринер, цей процес зупинився, оскільки кора Марса охолола, а тектонічна активність знизилася. Через мільярди років величезна тріщина залишається більш-менш незмінною.

Водяні струмені на Енцеладі

Енцелад, супутник Сатурна, вкритий льодом. Але під його замерзлою оболонкою ховається величезний океан солоної води, з якого постійно вириваються потоки вигляді у вигляді гейзерів.

Водяні струмені на Енцеладі Фото: solar-system

Гравітаційне тяжіння Сатурна розтягує і стискає Енцелад, створюючи таку кількість приливного тепла, що струмені води з вражаючою силою вириваються крізь тріщини в льоду. Струмені води піднімаються на сотні кілометрів вгору.

Частина цієї води повертається на поверхню, але частина виривається назовні, утворюючи кільце E Сатурна, що складається з дрібних частинок льоду, каже Каргель.

Метанові моря Титана

Титан — найбільший супутник Сатурна і це єдине місце за межами Землі, де на поверхні є стабільна рідина.

Море на Титані. Ілюстрація Фото: phys.org

На Титані утворюються хмари, йдуть дощі, течуть річки, які, впадаючи в озера і моря, утворюють повний гідрологічний цикл. Але в даному випадку стабільна рідина — це не вода, а суміш метану й етану, які на Землі існують у газоподібному стані.

Град із каменів на Юпітері

Юпітер — це газовий гігант і там було б несподівано виявити геологічні утворення. Але глибоко під величезною атмосферою планети знаходиться невелике ядро, де тиск настільки величезний, що водень перетворюється на рідкий метал. Ще глибше знаходиться кам'яна порода, але в надщільній формі.

У Юпітера є тверде ядро Фото: solar-system

Каргель вважає, що металевий водень, який обертається, розчиняє шматочки кам'яної породи, які потім піднімаються крізь рідину, поки знову не випадають вниз. У цей момент, за словами вченого, ймовірно йде град із каміння або кам'янистий крижаний дощ.

Під час написання матеріалу використано джерела: Discover Magazine.