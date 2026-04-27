Град из камней и другие: самые странные геологические образования Солнечной системы (фото)

Хотя на Земле можно обнаружить потрясающие геологические образования, их также много на планетах и их спутниках в Солнечной системе. Некоторые из них ученые понимают достаточно хорошо, но многие не поддаются объяснению. Джеффри Каргель, который изучает геологические тайны других миров Солнечной системы, рассказал о внеземных особенностях, которые его больше всего впечатляют, пишет Фокус.

Соляные ледники Меркурия

Ледники в том виде, в каком мы их знаем, никогда бы не выжили на планете Меркурий, где температура на поверхности достигает 427 градусов по Цельсию. Это слишком горячо для воды, не говоря уже о льде. Тем не менее, северный полюс планеты покрыт тем, что выглядит как ледники. Каргель и его коллеги предполагают, что эти ледники состоят из каменной соли.

Меркурий Фото: NASA

Под воздействием очень высокой температуры, каменная соль становится пластичной и способна течь под собственным весом, как это делают земные ледники. Предполагается, что соляные ледники Меркурия могут иметь даже пригодные для жизни экологические ниши на этом в негостеприимном мире. Однако остаются вопросы о том, откуда могла взяться эта каменная соль и как она могла образоваться без воды, превратившись в ледники.

На Венере находится самый длинный канал в Солнечной системе

На Венере температура даже выше, чем на Меркурии, что делает наличие там воды еще менее вероятным. Это заставляет ученых ломать голову над происхождением канала Baltis Vallis длиной 6800 км. Это самый длинный канал в Солнечной системе, и он длиннее Нила – самой длинной реки на Земле. Канал таких размеров должна была создать река, но воды в жидком виде на Венере нет.

Канал Baltis Vallis на Венере Фото: NASA

Ученые считают, что канал был создан расплавленной лавой. Но лава очень вязкая, поэтому застыла бы раньше, чем смогла прорезать канал такой длины. Каргель считает, что канал Baltis Vallis был создан странным видом лавы, карбонатитом, которая имеет вязкость, подобную жидкой воде, и может вести себя аналогично.

На Марсе находится самый большой каньон в Солнечной системе

Долины Маринер – это самая большая система каньонов в Солнечной системе, которая находится на Марсе. Она тянется вдоль экватора планета на 4500 км и имеет глубину до 7 км.

Долины Маринер на Марсе Фото: NASA

Каргель сравнивает этот гигантский марсианский каньон с Восточноафриканским рифтом, где две тектонические плиты медленно расходятся на протяжении миллионов лет. Однако в случае с Долинами Маринер, этот процесс остановился, поскольку кора Марса остыла, а тектоническая активность снизилась. Спустя миллиарды лет огромная трещина остается более или менее неизменной.

Водяные струи на Энцеладе

Энцелад, спутник Сатурна, покрыт льдом. Но под его замерзшей оболочкой скрывается огромный океан соленой воды, из которого постоянно вырываются потоки виде в виде гейзеров.

Водяные струи на Энцеладе Фото: NASA

Гравитационное притяжение Сатурна растягивает и сжимает Энцелад, создавая такое количество приливного тепла, что струи воды с поразительной силой вырываются сквозь трещины во льду. Струи воды поднимаются на сотни километров вверх.

Часть этой воды возвращается на поверхность, но часть вырывается наружу, образуя кольцо E Сатурна, состоящее из мелких частиц льда, говорит Каргель.

Метановые моря Титана

Титан – самый большой спутник Сатурна и это единственное место за пределами Земли, где на поверхности есть стабильная жидкость.

Море на Титане. Иллюстрация Фото: phys.org

На Титане образуются облака, идут дожди, текут реки, которые впадая в озера и моря, образуют полный гидрологический цикл. Но в данном случае стабильная жидкость – это не вода, а смесь метана и этана, которые на Земле существуют в газообразном состоянии.

Град из камней на Юпитере

Юпитер – это газовый гигант и там было бы неожиданно обнаружить геологические образования. Но глубоко под огромной атмосферой планеты находится небольшое ядро, где давление настолько огромное, что водород превращается в жидкий металл. Еще глубже находится каменная порода, но в сверхплотной форме.

У Юпитера есть твердое ядро Фото: NASA

Каргель считает, что вращающийся металлический водород растворяет кусочки каменной породы, которые затем поднимаются сквозь жидкость, пока снова не выпадают вниз. В этот момент, по словам ученого, вероятно идет град из камней или каменистый ледяной дождь.

При написании материала использованы источники: Discover Magazine.