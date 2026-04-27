Какая часть массы Солнечной системы находится в Солнце: ответ может удивить

Часто изображения Солнечной системы вводят многих людей в заблуждение.

Если посмотреть на изображения Солнечной системы, то может показаться, что Солнце вмещает не слишком значительную часть массы нашей планетной системы. Наша звезда конечно огромная, но есть еще 8 планет, четыре из которых являются газовыми и ледяными гигантами. Есть еще сотни спутников планет, миллионы астероидов и комет. Но на самом деле Солнце вмещает в себе почти всю массу Солнечной системы, пишет Фокус.

Правда в том, что 99,86% массы Солнечной системы сосредоточено в Солнце. Это означает, что общая масса всех планет, их спутников, астероидов и комет составляет 0,14% общей массы Солнечной системы, что примерно в 700 раз меньше массы Солнца.

Из оставшейся массы чуть менее 0,1% от общей массы Солнечной системы вмещает в себе Юпитер – самая большая планета, которая вращается вокруг Солнца. Три других огромных планеты, Сатурна, Уран и Нептун вмещают в себе 0,038 % массы Солнечной системы. Земля вмещает в себе всего 0,0003% от общей массы.

Напоминаем, что масса Солнца составляет 1,98847 х 10 в 30 степени килограмм.

Почему такой ответ может удивить многих людей? Почти ни одно из изображений Солнечной системы не соответствует масштабу. Сопоставить эти изображения с расстояниями между планетами практически невозможно, если вы хотите что-либо увидеть. Если бы вы уменьшили эти изображения их до размера, видимого человеческому глазу, расстояние было бы огромным. Или же планеты были бы настолько крошечными, что представляли бы собой микроскопические точки.

Фото: NASA

Одна из крупнейших в мире моделей Солнечной системы — это World's Largest Virtual Solar System Drive в масштабе 1:100 миллионов, расположенная в Австралии, где Солнце представлено куполом обсерватории Сайдинг-Спринг. Нептун, последняя планета Солнечной системы, в этой модели находится на расстоянии 133 километра от обсерватории.

Даже если бы мы сохранили масштаб объектов и стерли расстояния между ними, масштабные изображения Солнечной системы заставляют меньшие планеты выглядеть настолько крошечными, что они теряют свою индивидуальность, а спутники и астероиды исчезают из поля зрения. В результате, в большинстве случаев изображения Солнечной системы показывают Солнце с радиусом в два или три раза больше Юпитера и в 10 раз больше Земли. Истинные соотношения — 10 и 110.

Также двухмерные изображения неверно отображают разницу в размерах, поскольку объем сферического объекта пропорционален кубу его радиуса, а площадь на изображении пропорциональна только квадрату радиуса.

При написании материала использованы источники: IFLScience.