Яка частина маси Сонячної системи знаходиться в Сонці: відповідь може здивувати

Часто зображення Сонячної системи вводять багатьох людей в оману.

Якщо подивитися на зображення Сонячної системи, то може здатися, що Сонце вміщує не надто значну частину маси нашої планетної системи. Наша зірка звісно величезна, але є ще 8 планет, чотири з яких є газовими та крижаними гігантами. Є ще сотні супутників планет, мільйони астероїдів і комет. Але насправді Сонце вміщує в собі майже всю масу Сонячної системи, пише Фокус.

Правда в тому, що 99,86% маси Сонячної системи зосереджено в Сонці. Це означає, що загальна маса всіх планет, їхніх супутників, астероїдів і комет становить 0,14% від загальної маси Сонячної системи, що приблизно в 700 разів менше маси Сонця.

З решти маси трохи менше 0,1% від загальної маси Сонячної системи вміщує в собі Юпітер — найбільша планета, яка обертається навколо Сонця. Три інших величезних планети, Сатурна, Уран і Нептун, вміщують у собі 0,038 % маси Сонячної системи. Земля вміщує в собі всього 0,0003% від загальної маси.

Нагадуємо, що маса Сонця становить 1,98847 х 10 у 30 ступені кілограм.

Чому така відповідь може здивувати багатьох людей? Майже жодне із зображень Сонячної системи не відповідає масштабу. Зіставити ці зображення з відстанями між планетами практично неможливо, якщо ви хочете що-небудь побачити. Якби ви зменшили ці зображення до розміру, видимого людському оку, відстань була б величезною. Або ж планети були б настільки крихітними, що являли б собою мікроскопічні точки.

Фото: NASA

Одна з найбільших у світі моделей Сонячної системи — це World's Largest Virtual Solar System Drive у масштабі 1:100 мільйонів, розташована в Австралії, де Сонце представлено куполом обсерваторії Сайдінг-Спрінг. Нептун, остання планета Сонячної системи, у цій моделі знаходиться на відстані 133 кілометри від обсерваторії.

Навіть якби ми зберегли масштаб об'єктів і стерли відстані між ними, масштабні зображення Сонячної системи змушують менші планети виглядати настільки крихітними, що вони втрачають свою індивідуальність, а супутники й астероїди зникають з поля зору. У результаті, в більшості випадків зображення Сонячної системи показують Сонце з радіусом, що вдвічі або втричі більший за Юпітер і в 10 разів більший за Землю. Справжні співвідношення — 10 і 110.

Також двовимірні зображення невірно відображають різницю в розмірах, оскільки об'єм сферичного об'єкта пропорційний кубу його радіусу, а площа на зображенні пропорційна тільки квадрату радіусу.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили на відстані 370 світлових років від нас унікальну планетну систему. Такої ще ніколи не бачили.

Ще Фокус писав про те, що ШІ захоплює демократію за допомогою фальшивих громадян, попереджають учені.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.