ШІ захоплює демократію за допомогою фальшивих громадян, попереджають учені

ШІ — це не тільки чат-боти. Згідно з новим дослідженням, штучний інтелект також може слугувати джерелом дезінформації, пише Фокус.

Учені вивчили масштаби використання ШІ, а саме великих мовних моделей та автономних агентів, для маніпулювання думками на рівні суспільств. Дослідники вказують на конкретну загрозу у вигляді роїв ШІ: об'єднань автономних інструментів ШІ, які можуть масово імітувати реальних людей через соціальні мережі.

За словами вчених, наявні дані свідчать про те, що організована маніпуляція в соціальних мережах поширилася з 28 країн у 2017 році до 70 країн сьогодні.

Випадки поширення дезінформації за допомогою ШІ на виборах у деяких країнах показують, що демократичні інститути вже перебувають під загрозою подібних методів маніпуляції, які, за словами вчених, стають дедалі витонченішими.

Ці системи здатні автономно координувати свої дії, проникати в співтовариства й ефективно формувати консенсус, ідеться в дослідженні.

Законодавче регулювання такого роду втручання порушує складні питання, наприклад, чи можна вважати такі АІ-боти свободою слова.

Що б не стало результатом поширення дезінформації за допомогою ШІ, зрозуміло, що шлях до цього було прокладено багато років тому.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science, Futurism.