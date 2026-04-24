Знайдено порятунок для мопсів і бульдогів: собаки з плоскою мордою зможуть краще дихати

Дослідники розробили препарат, який використовує неактивний тетанотоксин, що допомагає підтримувати дихальні шляхи собак із плоскою мордою відкритими.

Після більш ніж 15 років досліджень учені Мельбурнського королівського технологічного університету (Австралія) та біотехнологічної компанії Snoretox розробили новий метод лікування, який, за їхніми словами, може полегшити дихання в собак із плоскою мордою. Новий ін'єкційний препарат, що отримав назву Snoretox-1, використовує модифіковану версію тетанотоксину. Він вводиться в під'язиково-підборідний м'яз собаки, усередині рота, в області горла. Snoretox-1 покращує тонус м'язів рота, що допомагає підтримувати дихальні шляхи відкритими, пише Фокус .

Хоча мопси, французькі бульдоги та інші собаки з плоскою мордою користуються великою популярністю завдяки своєму зовнішньому вигляду, вони відчувають серйозні проблеми з диханням. Багаторічна селекція призвела до вкорочення кісток черепа, які блокують потік повітря і викликають хворобу BOAS (брахіцефалічний обструктивний синдром дихальних шляхів). Ця хвороба верхніх дихальних шляхів є причиною проблем з диханням у цих порід. Як показують дослідження, майже 90% собак із плоскою мордою відчувають труднощі з диханням, а 54% мають серйозні труднощі.

Хоча синдром BOAS широко спостерігався у мопсів протягом багатьох років, дослідження показують, що ця хвороба також спостерігається у французьких бульдогів, ши-тцу, бостон-тер'єрів, кінг-чарльз-спанієлів, боксерів і чихуахуа.

У гіршому випадку, закупорка дихальних шляхів постійно порушує дихання собаки, що призводить до труднощів зі сном і постійного хропіння навіть у бадьорому стані. Труднощі з прогулянками або фізичними вправами призводять до того, що деякі собаки набирають зайву вагу, що посилює їхні проблеми зі здоров'ям. Ці проблеми з диханням також є однією з основних причин того, що собаки з плоскою мордою живуть менше, ніж інші породи.

Досі власники таких собак мали два варіанти розв'язання проблеми: медикаментозне лікування, таке як зниження ваги та застосування седативних засобів, або операція з розширення ніздрів і видалення надлишкової тканини горла. Але ці методи лікування не завжди дають бажаний результат.

Під час клінічних випробувань препарату Snoretox-1 у шести французьких бульдогів спостерігалося поліпшення дихання через 14 днів і 28 днів. Найважливішим результатом стало те, що всі собаки, мабуть, стали гуляти на вулиці з помітно меншим фізичним навантаженням і зусиллями. Поки не зовсім зрозуміло, наскільки ефективним буде лікування протягом триваліших періодів або у більшої кількості собак і порід. Також неясно, коли і де стане доступним новий препарат.

Хоча деякі питання залишаються відкритими, результати дослідження показують, що мопси та інші собаки з плоскою мордою, можливо, незабаром зможуть дихати трохи легше.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Veterinary Journal, Popular Science.