Найдено спасение для мопсов и бульдогов: собаки с плоской мордой смогут лучше дышать

Исследователи разработали препарат, который использует неактивный тетанотоксин, который помогает поддерживать дыхательные пути собак с плоской мордой открытыми.

После более чем 15 лет исследований ученые Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) и биотехнологической компании Snoretox разработали новый метод лечения, который, по их словам, может облегчить дыхание у собак с плоской мордой. Новый инъекционный препарат, получивший название Snoretox-1, использует модифицированную версию тетанотоксина. Он вводится в подъязычно-подбородочную мышцу собаки, внутри рта, в области горла. Snoretox-1 улучшает тонус мышц рта, что помогает поддерживать дыхательные пути открытыми, пишет Фокус.

Хотя мопсы, французские бульдоги и другие собаки с плоской мордой пользуются большой популярностью благодаря своему внешнему виду, они испытывают серьезные проблемы с дыханием. Многолетняя селекция привела к укорочению костей черепа, блокирующих поток воздуха и вызывающих болезнь BOAS (брахицефалический обструктивный синдром дыхательных путей). Эта болезнь верхних дыхательных путей является причиной проблем с дыханием у этих пород. Как показывают исследования, почти 90% собак с плоской мордой испытывают трудности с дыханием, а 54% имеют серьезные трудности.

Хотя синдром BOAS широко наблюдался у мопсов в течение многих лет, исследования показывают, что эта болезнь также наблюдается у французских бульдогов, ши-тцу, бостон-терьеров, кинг-чарльз-спаниелей, боксеров и чихуахуа.

В худшем случае, закупорка дыхательных путей постоянно нарушает дыхание собаки, что приводит к трудностям со сном и постоянному храпу даже в бодрствующем состоянии. Трудности с прогулками или физическими упражнениями приводят к тому, что некоторые собаки набирают лишний вес, что усугубляет их проблемы со здоровьем. Эти проблемы с дыханием также являются одной из основных причин того, что собаки с плоской мордой живут меньше, чем другие породы.

До сих пор у владельцев таких собак было два варианта решения проблемы: медикаментозное лечение, такое как снижение веса и применение седативных средств, или операция по расширению ноздрей и удалению избыточной ткани горла. Но эти методы лечения не всегда дают желаемый результат.

Во время клинических испытаний препарата Snoretox-1 у шести французских бульдогов наблюдалось улучшение дыхания через 14 дней и 28 дней. Самым важным результатом стало то, что все собаки, по-видимому, стали гулять на улице с заметно меньшей физической нагрузкой и усилиями. Пока не совсем ясно, насколько эффективным будет лечение в течение более длительных периодов или у большего количества собак и пород. Также неясно, когда и где станет доступным новый препарат.

Хотя некоторые вопросы остаются открытыми, результаты исследования показывают, что мопсы и другие собаки с плоской мордой, возможно, вскоре смогут дышать немного легче.

При написании материала использованы источники: The Veterinary Journal, Popular Science.