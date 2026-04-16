Безобидный питомец превратится в убийцу: названо то, что в разы усиливает агрессию собак

Исследователи раскрыли некоторые скрытые проблемы со здоровьем, которые могут превратить вашу собаку в настоящего убийцу — на какие ранние признаки стоит обратить внимание.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок и последних часто называют лучшими друзьями человека. Однако теперь ветеринары назвали несколько скрытых проблем со здоровьем, которые могут превратить наших, на первый взгляд, безобидных питомцев в убийц, пишет Фокус.

По словам ветеринарной медсестры PDSA Шоны Уолш, агрессивное поведение собак может быть очень неприятным и тревожным, особенно если такое поведение не свойственно для питомца. Исследования показывают, что от болевых проблем, таких как артрит, до гормональных расстройств, таких как гипотиреоз, целый ряд скрытых заболеваний может усиливать агрессию у собак.

Важно помнить, что агрессия часто является признаком того, что с вашим питомцем что-то не так, однако это не делает вашу собаку плохой. Существует несколько различных причин агрессивного поведения у собак, но чаще всего они начинаются с того, что животное чувствует страх, недомогание или дискомфорт".

Теперь ученые назвали несколько заболеваний, которые усиливают агрессию, а также ряд ранних признаков, на которые следует обратить внимание.

Неврологические заболевания

По словам экспертов, некоторые заболевания, поражающие головной мозг или нервную систему животного, могут изменить его поведение. Например, если собака страдает эпилепсией, она может стать более агрессивной после приступа. В таком случае ветеринары советуют держаться подальше и обеспечить питомцу безопасное место пока он не почувствует себя лучше.

Как бы страшно это ни звучало, внезапный всплеск агрессии также может указывать на то, что у вашей собаки опухоль головного мозга. Дело в том, что одним из ранних признаков опухоли головного мозга у собак является заметное изменение поведения у животных. Например, животные могут проявлять агрессию, растерянность или тревогу, которых раньше не было.

В позднем возрасте всплеск агрессии у собак может также быть признаком деменции. Когнитивная дисфункция может заставить их чувствовать угрозу или тревогу в ранее нормальных ситуациях.

Состояния, связанные с болью

По словам экспертов, одной из наиболее распространенных причин агрессии у собак также является боль. Эксперты выделяют сразу несколько состояний, связанных с болью, в том числе травматические повреждения, такие как раны, переломы костей или даже сломанный коготь, артрит и заболевания зубов.

В таких случаях эксперты советуют обратиться к ветеринару — осмотр у специалиста может обнаружить причины изменения поведения животного.

Гормональный дисбаланс

Как и у людей, гормональный дисбаланс способен повышать раздражительность у собак. Одним из наиболее распространенных заболеваний, вызывающих гормональный дисбаланс у собак, является гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов для регулирования обмена веществ в организме.

Болезнь Кушинга, в свою очередь, вызывается избыточной выработкой кортизола и может привести к усилению агрессии при контакте с едой.

Инфекционные заболевания

Еще одной причиной внезапного всплеска агрессии у собак также могут стать инфекционные заболевания. Наиболее известным заболеванием является бешенство, которое может развиваться двумя способами.

Как следует из названия, чумка собак также может вызывать резкие изменения в поведении собак. Этот вирус поражает мозг, вызывая изменения в поведении, такие как внезапная агрессия, страх или спутанность сознания.

Потеря зрения или слуха

Еще одной причиной агрессии может стать потеря некоторых органов чувств — это обостряет чувство тревоги и приводит к всплеску агрессии. Например, катаракта — это помутнение хрусталика глаза у собаки, из-за которого ей может быть трудно четко видеть. Между тем, глухота может возникнуть у собак любого возраста и по разным причинам.

При написании использовались материалы Daily Mail, RSPCA, PDSA.