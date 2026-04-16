Нешкідливий улюбленець перетвориться на вбивцю: названо те, що в рази посилює агресію собак

Дослідники розкрили деякі приховані проблеми зі здоров'ям, які можуть перетворити вашу собаку на справжнього вбивцю — на які ранні ознаки варто звернути увагу.

Люди і собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч і останніх часто називають найкращими друзями людини. Однак тепер ветеринари назвали кілька прихованих проблем зі здоров'ям, які можуть перетворити наших, на перший погляд, нешкідливих вихованців на вбивць, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами ветеринарної медсестри PDSA Шони Волш, агресивна поведінка собак може бути дуже неприємною і тривожною, особливо якщо така поведінка не властива для вихованця. Дослідження показують, що від больових проблем, як-от артрит, до гормональних розладів, як-от гіпотиреоз, ціла низка прихованих захворювань може посилювати агресію у собак.

Відео дня

Важливо пам'ятати, що агресія часто є ознакою того, що з вашим улюбленцем щось не так, проте це не робить вашу собаку поганою. Існує кілька різних причин агресивної поведінки у собак, але найчастіше вони починаються з того, що тварина відчуває страх, нездужання або дискомфорт".

Тепер учені назвали кілька захворювань, які посилюють агресію, а також низку ранніх ознак, на які слід звернути увагу.

Неврологічні захворювання

За словами експертів, деякі захворювання, що вражають головний мозок або нервову систему тварини, можуть змінити її поведінку. Наприклад, якщо собака страждає на епілепсію, він може стати більш агресивним після нападу. У такому разі ветеринари радять триматися подалі та забезпечити улюбленцю безпечне місце, доки він не почуватиметься краще.

Як би страшно це не звучало, раптовий сплеск агресії також може вказувати на те, що у вашого собаки пухлина головного мозку. Річ у тім, що однією з ранніх ознак пухлини головного мозку у собак є помітна зміна поведінки у тварин. Наприклад, тварини можуть проявляти агресію, розгубленість або тривогу, яких раніше не було.

У пізньому віці сплеск агресії у собак може також бути ознакою деменції. Когнітивна дисфункція може змусити їх відчувати загрозу або тривогу в раніше нормальних ситуаціях.

Стани, пов'язані з болем

За словами експертів, однією з найпоширеніших причин агресії у собак також є біль. Експерти виокремлюють одразу кілька станів, пов'язаних із болем, зокрема травматичні ушкодження, як-от рани, переломи кісток або навіть зламаний кіготь, артрит і захворювання зубів.

У таких випадках експерти радять звернутися до ветеринара — огляд у фахівця може виявити причини зміни поведінки тварини.

Гормональний дисбаланс

Як і у людей, гормональний дисбаланс здатний підвищувати дратівливість у собак. Одним з найпоширеніших захворювань, що спричиняють гормональний дисбаланс у собак, є гіпотиреоз — стан, за якого щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів для регулювання обміну речовин в організмі.

Хвороба Кушинга, своєю чергою, спричиняється надлишковим виробленням кортизолу і може призвести до посилення агресії під час контакту з їжею.

Інфекційні захворювання

Ще однією причиною раптового сплеску агресії у собак також можуть стати інфекційні захворювання. Найвідомішим захворюванням є сказ, який може розвиватися двома способами.

Як випливає з назви, чумка собак також може викликати різкі зміни в поведінці собак. Цей вірус вражає мозок, спричиняючи зміни в поведінці, такі як раптова агресія, страх або сплутаність свідомості.

Втрата зору або слуху

Ще однією причиною агресії може стати втрата деяких органів чуття — це загострює почуття тривоги і призводить до сплеску агресії. Наприклад, катаракта — це помутніння кришталика ока у собаки, через яке йому може бути важко чітко бачити. Тим часом, глухота може виникнути у собак будь-якого віку і з різних причин.

Під час написання використовувалися матеріали Daily Mail, RSPCA, PDSA.